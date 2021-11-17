Большинство банков в Узбекистане оказывают услуги пять дней в неделю с 9:00 до 17:00. Граждане испытывают трудности при получении банковских услуг по причине того, что находятся на работе в этот промежуток времени. Также приостановка работы автоматических устройств обмена валюты (банкоматов) сегодня доставляет неудобства потребителям банковских услуг.

Исходя из потребностей населения Народный банк объявил о новом режиме работы следующих финансовых учреждений в Ташкенте:

Эти центры банковских услуг будут оказывать услуги населению пять дней в неделю с 9:00 до 20:00, а также по выходным с 9:00 до 17:00.

Для обеспечения своевременного оказания услуг населению и клиентам планируется ввести данный режим работы центров банковских услуг Народного банка и в других регионах.

Подробную информацию можно получить по телефонам: 1106, (+998) 71−210−20−02.

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