Юридические лица получили право брать в краткосрочную аренду легковые автомобили и мототранспортные средства. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров Узбекистана от 16 ноября, которым внесены изменения в Положение о порядке предоставления в краткосрочную аренду легковых автомобилей и мототранспортных средств.

Компания-арендодатель при необходимости может получить информацию о государственной регистрации юрлица от соответствующих организаций.

Арендодатели также получили право отказывать в выдаче транспортного средства в аренду при наличии у арендатора признаков опьянения (алкогольного, наркотического или другого).

Кроме того, положение теперь запрещает на арендованном автомобиле покидать пределы страны.

Арендодатель может проверять наличие нарушений Правил дорожного движения на сданном в прокат автомобиле через информационную систему «Административная практика».

Напомним, положение было принято в 2018 году. С января 2021 года в стране разрешены услуги каршеринга.