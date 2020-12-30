В Узбекистане запускается услуга каршеринга — краткосрочной аренды автомобилей и мотоциклов, следует из постановления Кабинета Министров от 29 декабря.

Документом устанавливается порядок, согласно которому с 10 января 2021 года каршеринговые организации смогут сдавать в аренду и прокат автомототранспортные средства сроком на 30 дней без нотариального оформления и регистрации в органах внутренних дел. Услугой смогут воспользоваться как физические, так и юридические лица.

Основное отличие каршеринга от услуги rent car — доступность в любое время суток и в любой день недели. При использовании каршеринга взять автомобиль в аренду либо вернуть его можно в любом удобном месте, поскольку стоянки каршеринговых компаний обычно расположены повсеместно по городу.

Предоставляемые во временное пользование транспортные средства должны иметь специальный опознавательный знак, соответствующий требованиям Министерства транспорта и МВД.

Каршеринговым компаниям предоставят доступ к автоматизированной информационной системе «Маъмурий амалиёт» («Административная практика») ГУБДД МВД для выявления нарушений правил дорожного движения пользователями каршеринга.

Министерствам транспорта и юстиции поручено в двухмесячный срок подготовить предложения по организации перегона, размещения и хранения каршеринговых автомобилей.

Минтранс также определен ответственным за организацию проката велосипедов — велошеринга (байкшеринга). До 1 февраля 2021 года должны быть разработана программа мер по развитию в Узбекистане велоинфраструктуры. Речь идет о создании беспрепятственной и безопасной среды для передвижения на велосипедах и национальной сети веломагистралей.

Напомним, из этого же документа следует, что правительство Узбекистана планирует перевести компанию «Узавтосаноат» на выпуск исключительно электромобилей.