В январе-сентябре 2021 года в Узбекистане уровень безработицы составил 9,4%, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило Министерство занятости и трудовых отношений. По сравнению с июньскими показателями безработицы стало меньше на 0,4%.

По данным Минтруда, такие цифры были получены по итогам социального опроса, проведённого в 108 городах и районах страны. Опрос охватил 500 махаллей, 5000 домохозяйств и 26,5 тысячи граждан.

За девять месяцев 2021 года численность трудовых ресурсов составила 19,3 миллиона, что на 1,1% или 201,4 тысячи человек больше, чем в январе-сентябре прошлого года. Из этого числа официально работают 6,1 млн человек, прирост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — 7,9%, или 450,5 тысячи. Неофициально трудоустроены 5,9 миллиона работников, что на 4,1%, или 254 тысяч человек меньше, чем в прошлом году.

Опрос показал, что в трудоустройстве нуждаются 1,4 миллиона человек. Из общего уровня безработицы среди экономически активного слоя населения (4,3 млн человек, 9,4%) безработица среди граждан в возрасте 16−30 лет составила 14,9%, среди женщин — 12,8%.

В январе-сентябре в районные (городские) центры содействия занятости обратились 842 тысячи граждан, 302 тысячи из которых получили работу, годовая программа выполнена на 107,4%.

Ещё 203 тысячи человек привлечены к оплачиваемым общественным работам, им в общей сложности выплачено 177 млрд сумов. Кроме того, 93,5 тысячи безработным гражданам выплачены пособия по безработице в размере 81,9 млрд сумов.

За указанный период 31,5 тысячи безработным, а также гражданам, внесённым в «женские» и «молодёжные тетради» предоставлены субсидии в размере 66,6 млрд сумов. В частности:

на регистрацию в качестве предпринимателя, закупку инструментов, орудий труда, а также покрытие расходов по вступлению в ассоциацию «Хунарманд» 6,2 тысячи гражданам выплачено 4,8 млрд сумов;

для организации теплиц в собственных и полевых приусадебных участках, закупки семян и саженцев, их полива 16,4 тысячи семей получили 43,7 млрд сумов.

За девять месяцев в общей сложности создано 338,2 тысячи новых рабочих мест, прогноз перевыполнен на 24%. Через регистрацию индивидуальных предпринимателей трудоустроены ещё 91,5 тысячи граждан.