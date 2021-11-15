Указом президента Бахтиёр Джахангирович Исламов назначен на должность советника президента по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Бахтиёр Исламов.

До этого Бахтиёр Исламов занимал должность первого заместителя советника президента по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями.

С августа 2018 года должность советника президента по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов занимал Рустам Иноятов, до этого работавший председателем Службы государственной безопасности. О его новой должности пока не сообщается.