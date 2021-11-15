В середине мая в Андижанском районе 20-летняя замужняя женщина О. О. заявила, что подверглась групповому изнасилованию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 (изнасилование) Уголовного кодекса. В качестве подозреваемых к делу были привлечены шестеро жителей района.

Спустя почти две недели МВД сообщило, что информация об изнасиловании женщины несколькими мужчинами в Андижане оказалась ложной. Женщина рассказала, что некие лица, будучи материально заинтересованными, вынудили её дать ложные показания под угрозой развести её с супругом.

В ходе следствия были изучены улики, в том числе одежда заявителя и подозреваемых. Последние прошли судебно-медицинскую экспертизу, после которой были назначены судебно-биологическая, судебно-криминалистическая, судебная физико-техническая экспертизы и судебно-криминалистическая проверка волокнистых материалов.

По данным министерства, судмедэкспертиза не нашла на теле заявительницы телесных повреждений, связанны с изнасилованием, и установила, что она находится на 13−14-й неделе беременности. На одежде женщины не было обнаружено волокон с одежды подозреваемых, отметили в МВД.

Тогда следствие продолжилось, чтобы дать правовую оценку факту словам женщины, которая считалась пострадавшей.

По итогам следствия в отношении О. О. было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 139 Уголовного кодекса (клевета, соединенная с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления).

Как сообщил «Газете.uz» официальный представитель Верховного суда Азиз Абидов, 10 сентября Бустонский районный суд по уголовным делам под председательством судьи Махмуда Рузиматова признал её виновной по вышеуказанной статье и приговорил к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы.

Как следует из решения суда, подсудимая на судебном заседании полностью признала вину и рассказала, что в день инцидента, 13 мая её свёкор не разрешил ей поехать в родительский дом и отправил её с супругом в полевой сарай, чтобы они покормили животных. Женщина заявила, что когда она находилась с мужем на поле, мимо них проехал автомобиль с 5−6 мужчинами, которые что-то выкрикнули. По её словам, после этого супруг с подозрением начал расспрашивать, какие у неё отношения с этими мужчинами, а после избил её и всю ночь ругал.

О. О. утверждает, что на следующий день супруг вызвал своих родителей и заявил, что её изнасиловали соседи по махалле. После этого свекровь и свёкор якобы заставили её обратиться в ОВД и рассказать об изнасиловании.

«Когда она отказалась клеветать, её заставили выпить лекарство, заставили сказать клевету и пригрозили, что выгонять из дома. В связи с чем она была вынуждена оклеветать, дать ложные показания следствию», — приводятся показания подсудимой в решении суда.

«Действия подсудимой О. О. правильно квалифицированы по пункту „а“ части 3 статьи 139 Уголовного кодекса, так как она обвинила потерпевших Сатимова А., Мелибоева О., Хамрокулова Б., Джумабаева Х., М. Джураева, Б. Аслонова и А. Мирзаабдуллаева в совершении тяжкого преступления, заявив, что они совершили изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия, угроз или с использованием беспомощного состояния потерпевшей, тем самым умышленно оклеветала их, распространив постыдную ложь в СМИ и интернете», — гласит решение районного суда.

При назначении наказания подсудимой суд учёл полное признание вины и раскаяние со стороны подсудимой, уровень социальной опасности преступления, а также тот факт, что женщина беременна.

После протеста прокурора Бустонского района дело 4 ноября было рассмотрено в апелляционной инстанции Андижанского областного суда по уголовным делам. Но суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.