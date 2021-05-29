Информация об изнасиловании беременной женщины несколькими мужчинами в Андижанском районе, появившаяся в середине мая, оказалась ложной. Об этом сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.

По факту предполагаемого инцидента было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 (изнасилование) Уголовного кодекса. Для всестороннего и объективного расследования дело было передано из района в Следственное управление при УВД Андижанской области и сформирована следственная группа. Следственные действия были взяты на особый контроль МВД.

В ходе следствия были изучены улики, в том числе одежда заявителя и подозреваемых, подозреваемые прошли судебно-медицинскую экспертизу, после которой были назначены судебно-биологическая, судебно-криминалистическая, судебная физико-техническая экспертизы и судебно-криминалистическая проверка волокнистых материалов.

Судмедэкспертиза не нашла на теле заявителя телесных повреждений, связанны с изнасилованием, и установила, что она находится на 13−14-й неделе беременности. На одежде женщины не было обнаружено волокон с одежды подозреваемых.

В ходе допроса в присутствии близких родственников и адвоката женщина заявила, что она не была изнасилована. По её словам, отдельные лица, будучи материально заинтересованными, заставили её подать заявление и дать показания об изнасиловании, угрожая ей, что в противном случае не дадут ей проживать вместе с супругом и добьются их развода.

Опрошенные свидетели сообщили, что в день происшествия не видели незнакомых мужчин около полевого стана и не слышали женских криков о помощи.

Следствие также установило, что ни один из пятерых подозреваемых в тот день не был в описанном месте.

С учётом неопровержимых доказательств, полученных в ходе следствия, а также того, что факт изнасилования не был подтверждён, сейчас рассматривается вопрос прекращения уголовного дела в части, связанной с подозреваемыми (согласно статье 83 Уголовно-процессуального кодекса).

Следствие продолжается для правовой оценки факта клеветы, совершённого женщиной, считавшейся пострадавшей, и другими лицами.

МВД призвало граждан и блогеров не распространять ложную информацию, не подтверждённую полномочными органами, и напомнило об ответственности за распространение такой информации.