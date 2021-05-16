Следственное управление при УВД Андижанской области проводит расследование по заявлению 20-летней жительницы Андижанского района О. О. о групповом изнасиловании со стороны шестерых мужчин. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По данным ведомства, молодая замужняя женщина 13 мая позвонила по номеру 102 и сообщила, что в этот день в полевом сарае махалли «Коракалпок» на улице Зарипак жители района А. С. и О. М. с применением насилия вступили с ней в половую связь.

Оперативная группа следственного отдела ОВД Андижанского района посетила и сфотографировала место инцидента.

Для обеспечения полноты доследственной проверки в качестве вещественных доказательств были изъяты женское платье и штаны, платок, джемпер, полотенце для лица, женское белье и кусок белой ткани.

По данному факту назначена судебно-медицинская, судебно-биологическая и судебная физико-техническая экспертизы.

В объяснительной пострадавшей говорится, что 13 мая она с супругом отправились в полевой сарай для выполнения сельскохозяйственных работ. Когда она осталась одна, примерно в 16:00 А. С. в нетрезвом виде подошёл к ней и сказал, что знаком с её супругом и что покупал дрова для их дома. Затем мужчина снял с неё платье и штаны и насиловал её около 30 минут.

Затем А. С. позвал знакомых, который зашли в сарай и держали её, пока он насиловал её около часа. Другой мужчина О. М. затащил её в курятник, связал ей руки и также насиловал около 30 минут, говорится в объяснительной.

Пятеро граждан — О. М, А. С, А. М, Х. Ж и Б. А. — подтвердили, что действительно 13 мая примерно 14:00 были за полем в махалле «Коракалпок», где купались в сае Карадарья. При этом они заявили, что не видели в тот день пострадавшую и не вступали с ней в половую связь, следует из материалов следствия.

Telegram-канал Bor gap! опубликовал видеозапись, где сестра пострадавшей попросила принять законные меры в отношении виновных.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 (изнасилование) Уголовного кодекса. Ведётся предварительное следствие.

В рамках уголовного дела подозреваемыми являются шестеро жителей Андижанского района: