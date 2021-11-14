Министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Тошкулов на видеоселекторном совещании в субботу высказался о цифровизации системы высшего образования.

Как показывает мировая практика, если система будет оцифрована, а человеческий фактор — минимизирован, то коррупции не будет, заявил глава Минвуза. Он подчеркнул, что в рамках этих мер уже была запущена информационная система управления процессами высшего образования (HEMIS), которая позволила перевести в электронный формат административное, учебное, научное и финансовое направления.

«Это открытость, прозрачность даёт справедливость, экономит время, самое важное — сокращает расходы», — подчеркнул Абдукодир Тошкулов и добавил, что цифровизация оказывает одинаковое воздействие на все процессы.

«Поэтому уже с сегодняшнего дня ректоры должны приступать [к цифровизации]. В системе высшего образования Узбекистана журналы, рейтинговые книжки не будут в бумажном виде. Также прошёл проект бюджета по замене студенческих билетов на ID-карты и хранению в них всех необходимых данных. Это тоже сейчас обсуждается», — заявил глава Минвуза.

Он указал, что «бросающиеся в глаза расписания занятий, утверждённые проректором по учебной части и распечатанные на листах А1 и А2, нельзя считать показателем». По словам министра, расписание должно быть в мобильных приложениях в телефонах студентов, в устройствах их родителей.

«Мне стыдно говорить перед зарубежными коллегами, что мы [цифровизацию] проводим только сейчас. В Европе, на Западе и Востоке это было сделано 10−15 лет назад. Но лучше поздно, чем никогда», — сказал министр.

Абдукодир Тошкулов добавил, что в реализации всех проектов должны быть заинтересованы каждый ректор и преподаватель.