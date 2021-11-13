Министр здравоохранения Бехзод Мусаев 11 ноября подписал приказ об аннулировании всех дисциплинарных наказаний, применённых прежним главой Минздрава Абдухакимом Хаджибаевым, сообщил Xabar.uz.

«Приказываю досрочно снять все дисциплинарные меры наказания, применённые до сегодняшнего дня министром здравоохранения», — говорится в документе.

Фото: Xabar.uz

Напомним, в четверг указом президента министром здравоохранения был назначен Бехзод Мусаев, работавший с прошлого года заместителем премьер-министра по вопросам социального развития. Сообщалось, что Абдухаким Хаджибаев займёт должность в Федерации профсоюзов Узбекистана.