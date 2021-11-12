С 2000 по 2020 годы из Узбекистана на постоянное место жительства в иностранные государства выехали 1 107 854 граждан. Количество иностранцев, переехавших в страну за 20 лет, в 11 раз меньше — 99 341 человек. Это следует из данных Государственного комитета по статистике, запрошенных «Газетой.uz».
Наибольшее число эмигрировавших из Узбекистана зарегистрировано в 2005 году — 104,9 тысячи человек, наименьшее — в 2019 году, 13,2 тысячи. В условиях пандемии в 2020 году из страны переехали 13,6 тысячи человек.
С целью поселиться в Узбекистане больше всего иностранцев прибыло в 2002 году — 7155 человек, меньше всего — в 2020 году (1105).
Госкомстат смог предоставить данные по иммиграции и эмиграции в разрезе стран только за 2018−2020 годы.
Число переехавших из Узбекистана
|Страны / годы
|2018
|2019
|2020
|2018−2020
|Всего
|17 579
|13 229
|13 648
|44 456
|Казахстан
|8 848
|7 645
|5 843
|22 336
|Россия
|7 627
|4 903
|6 503
|19 033
|США
|233
|112
|16
|361
|Израиль
|147
|100
|49
|296
|Кыргзыстан
|100
|59
|36
|195
|Германия
|95
|65
|28
|188
|Таджикистан
|88
|70
|23
|181
|Украина
|60
|49
|17
|126
|Другие зарубежные страны
|381
|226
|1 133
|1 740
За три года больше всего граждан Узбекистана переехало в Казахстан — 22336 человек. Вторым по популярности направлением стала Россия — 19033 человек. Узбекистанцы также уезжали жить в США — 361, Израиль — 296, Кыргызстан — 195, Германию — 188, Таджикистан — 181, Украину — 126 и другие страны — 1740.
Число переехавших в Узбекистан
|Страны / годы
|2018
|2019
|2020
|2018−2020
|Всего
|2850
|2543
|1105
|6498
|Казахстан
|793
|854
|413
|2060
|Таджикистан
|797
|545
|230
|1572
|Россия
|676
|583
|236
|1495
|Кыргызстан
|281
|306
|96
|683
|Туркменистан
|90
|50
|16
|156
|Украина
|33
|31
|15
|79
|США
|30
|22
|12
|64
|Израиль
|31
|14
|12
|57
|Турция
|12
|21
|14
|47
|Другие зарубуженые страны
|107
|117
|61
|285
С целью поселиться в Узбекистане больше всего прибыло людей также из Казахстана — 20160 человек. На втором месте по количеству иммигрантов оказался Таджикистан — 1572 человек, следом идет Россия — 1495 человека, Кыргызстан — 683, Туркменистан — 156, Украина — 79, США — 64, Израиль — 57, Турция — 47 и другие страны — 285.