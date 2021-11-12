С 2000 по 2020 годы из Узбекистана на постоянное место жительства в иностранные государства выехали 1 107 854 граждан. Количество иностранцев, переехавших в страну за 20 лет, в 11 раз меньше — 99 341 человек. Это следует из данных Государственного комитета по статистике, запрошенных «Газетой.uz».





Наибольшее число эмигрировавших из Узбекистана зарегистрировано в 2005 году — 104,9 тысячи человек, наименьшее — в 2019 году, 13,2 тысячи. В условиях пандемии в 2020 году из страны переехали 13,6 тысячи человек.





С целью поселиться в Узбекистане больше всего иностранцев прибыло в 2002 году — 7155 человек, меньше всего — в 2020 году (1105).

Госкомстат смог предоставить данные по иммиграции и эмиграции в разрезе стран только за 2018−2020 годы.

Число переехавших из Узбекистана

Страны / годы

2018

2019

2020

2018−2020

Всего

17 579

13 229

13 648

44 456

Казахстан

8 848

7 645

5 843

22 336

Россия

7 627

4 903

6 503

19 033

США

233

112

16

361

Израиль

147

100

49

296

Кыргзыстан

100

59

36

195

Германия

95

65

28

188

Таджикистан

88

70

23

181

Украина

60

49

17

126

Другие зарубежные страны

381

226

1 133

1 740



За три года больше всего граждан Узбекистана переехало в Казахстан — 22336 человек. Вторым по популярности направлением стала Россия — 19033 человек. Узбекистанцы также уезжали жить в США — 361, Израиль — 296, Кыргызстан — 195, Германию — 188, Таджикистан — 181, Украину — 126 и другие страны — 1740.

Число переехавших в Узбекистан

Страны / годы

2018

2019

2020

2018−2020

Всего

2850

2543

1105

6498

Казахстан

793

854

413

2060

Таджикистан

797

545

230

1572

Россия

676

583

236

1495

Кыргызстан

281

306

96

683

Туркменистан

90

50

16

156

Украина

33

31

15

79

США

30

22

12

64

Израиль

31

14

12

57

Турция

12

21

14

47

Другие зарубуженые страны

107

117

61

285



С целью поселиться в Узбекистане больше всего прибыло людей также из Казахстана — 20160 человек. На втором месте по количеству иммигрантов оказался Таджикистан — 1572 человек, следом идет Россия — 1495 человека, Кыргызстан — 683, Туркменистан — 156, Украина — 79, США — 64, Израиль — 57, Турция — 47 и другие страны — 285.