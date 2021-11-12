С 2000 по 2020 годы из Узбекистана на постоянное место жительства в иностранные государства выехали 1 107 854 граждан. Количество иностранцев, переехавших в страну за 20 лет, в 11 раз меньше — 99 341 человек. Это следует из данных Государственного комитета по статистике, запрошенных «Газетой.uz».


Наибольшее число эмигрировавших из Узбекистана зарегистрировано в 2005 году — 104,9 тысячи человек, наименьшее — в 2019 году, 13,2 тысячи. В условиях пандемии в 2020 году из страны переехали 13,6 тысячи человек.


С целью поселиться в Узбекистане больше всего иностранцев прибыло в 2002 году — 7155 человек, меньше всего — в 2020 году (1105).

Реклама на Газета.uz

Госкомстат смог предоставить данные по иммиграции и эмиграции в разрезе стран только за 2018−2020 годы.

Число переехавших из Узбекистана

Страны / годы
2018
2019
2020
2018−2020
Всего
17 579
13 229
13 648
44 456
Казахстан
8 848
7 645
5 843
22 336
Россия
7 627
4 903
6 503
19 033
США
233
112
16
361
Израиль
147
100
49
296
Кыргзыстан
100
59
36
195
Германия
95
65
28
188
Таджикистан
88
70
23
181
Украина
60
49
17
126
Другие зарубежные страны
381
226
1 133
1 740

За три года больше всего граждан Узбекистана переехало в Казахстан — 22336 человек. Вторым по популярности направлением стала Россия — 19033 человек. Узбекистанцы также уезжали жить в США — 361, Израиль — 296, Кыргызстан — 195, Германию — 188, Таджикистан — 181, Украину — 126 и другие страны — 1740.

Число переехавших в Узбекистан

Страны / годы
2018
2019
2020
2018−2020
Всего
2850
2543
1105
6498
Казахстан
793
854
413
2060
Таджикистан
797
545
230
1572
Россия
676
583
236
1495
Кыргызстан
281
306
96
683
Туркменистан
90
50
16
156
Украина
33
31
15
79
США
30
22
12
64
Израиль
31
14
12
57
Турция
12
21
14
47
Другие зарубуженые страны
107
117
61
285

С целью поселиться в Узбекистане больше всего прибыло людей также из Казахстана — 20160 человек. На втором месте по количеству иммигрантов оказался Таджикистан — 1572 человек, следом идет Россия — 1495 человека, Кыргызстан — 683, Туркменистан — 156, Украина — 79, США — 64, Израиль — 57, Турция — 47 и другие страны — 285.