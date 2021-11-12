В хокимияте Андижанской области прокомментировали распространившуюся в социальных сетях аудиозапись с голосом хокима Андижана Бахромжона Хайдарова, на которой он оскорбляет обратившегося по вопросу жилья жителя города, представившегося Омаджоном.

На записи глава города говорит, чтобы его не беспокоили, и использует оскорбительные слова, житель же требует выплатить ему арендную плату и восстановить жильё.

В официальном заявлении хокимията говорится, что рабочая группа областной администрации, которая изучила произошедшее, подтвердила, что голос на записи принадлежит хокиму Андижана.

Изучение показало, что двухэтажный дом жителя О. Н. был снесён, на его месте компания «Султон хаус» строит многоэтажный жилой комплекс. Владельцу дома регулярно выплачивались деньги на покрытие арендной платы, отмечается в сообщении.

«Гражданин О. Н. постоянно (круглосуточно), по 10−15 раз в день звонил хокиму города Андижана, требуя вместо двухкомнатной квартиры в 52 кв. м взыскать с ООО „Султон хаус“ квартиру площадью 400 кв. м. и автомобиль Gentra, постоянно дискредитируя его», — сообщили в администрации области.

Снесённый дом был на имени матери О. Н., между ней и строительной компанией имеется договорённость о выделении квартиры в строящемся комплексе. Женщине полностью выплачены средства, предназначенные для временной аренды жилья, отметили в хокимияте.

Что касается оскорбительных слов, сказанных хокимом города в адрес жителя, то хокимият области даст им отдельную правовую оценку, говорится в сообщении.