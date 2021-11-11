Действующая глава ЮНЕСКО Одри Азуле переизбрана на пост генерального директора организации, сообщила пресс-служба агентства ООН. Она набрала 155 голосов из 169.

«Я рассматриваю этот результат как признак восстановления единства в нашей организации. За последние четыре года нам удалось восстановить доверие к ЮНЕСКО, и во многих отношениях это также помогло вернуть организации уверенность в себе», — заявила Одри Азуле.

Во время пандемии COVID-19 ЮНЕСКО создала Глобальную коалицию в области образования, которая позволила обеспечить непрерывность обучения в 112 странах. После двойного взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года организация восстановила около 90 школ в ливанской столице.

Последние четыре года ЮНЕСКО повышала свою активность, что нашло отражение в консолидации бюджета организации. На основе двух основных компонентов — обязательных взносов государств и добровольных взносов — на период 2020—2021 годов он составляет 1,4 млрд долларов. Добровольные взносы увеличились на 50% за период с 2017 по 2021 год по сравнению с предыдущими четырьмя годами.

В 2019 году Одри Азуле впервые посетила Узбекистан. Она встретилась с президентом Шавкатом Мирзиёевым для обсуждения вопросов укрепления сотрудничества и потенциала страны по восстановлению культурного наследия, и открыла Международный музыкальный фестиваль «Шарк тароналари» в Самарканде, а также посетила Бухару.



