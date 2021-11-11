Президент Шавкат Мирзиёев 11 ноября подписал постановление «О дополнительных мерах по улучшению качества оказания медицинских услуг населению и дальнейшему повышению кадрового потенциала в сфере здравоохранения».

Согласно документу, Министерству финансов в 2021—2022 годах на основании его заявок выделяются кредитные средства в национальной валюте в эквиваленте до 100 млн долларов по ставке 2% годовых за счет Фонда реконструкции и развития. Деньги планируется направить на закупку медицинского оборудования для государственных районных (городских) и областных (а также республиканских) медицинских учреждений, а также на повышение квалификации их специалистов в ведущих зарубежных медицинских учреждениях. При этом средства предоставляются сроком на 3 года с момента подачи заявок Минфином.

Минфин будет выделять эти средства хокимиятам в качестве бюджетной ссуды в соответствии с их обоснованными заявками и с условием возврата по установленной ставке на срок не более 3 лет.

Хокимияты совместно с территориальными управлениями здравоохранения должны провести инвентаризацию и определить потребность в медоборудовании в разрезе каждого региона и учреждения, а затем внести перечень для согласования в Министерство здравоохранения.

При этом компания O‘zmedimpeks может быть привлечена к закупке оборудования в качестве агента.

Согласно постановлению, хокимы будут нести персональную ответственность за эффективное и целевое использование, а также своевременный возврат средств выделяемой ссуды.

Список медработников, которые будут повышать квалификацию за рубежом, будет формироваться Советом министров Каракалпакстана и хокимиятами областей и Ташкента на основе конкурса. Список утверждается Рабочей группой по поддержке одаренных и квалифицированных медицинских специалистов и привлечению их в медицинские учреждения, созданной указом президента от 5 мая 2021 года (УП-6221).

Хокимиятам разрешается заключать прямые договоры с условием проведения комплексной экспертизы в Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов для повышения квалификации медработников.