Компания «Узбекнефтегаз» при содействии Министерства финансов впервые успешно разместила на Лондонской фондовой бирже еврооблигации на сумму 700 млн долларов США сроком на 7 лет под 4,75%. Об этом сообщила пресс-служба компании.

5 и 8 ноября компания провела roadshow для потенциальных инвесторов, в рамках которого состоялась телеконференция (global investor call) более чем с 35 институциональными инвесторами из США, России, стран Европы и Азии, а также индивидуальные встречи с 28 крупными международными инвесторами.

На 9 ноября банки-организаторы выпуска Bank GPB International, Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities и Mitsubishi UFG Securities EMEA установили начальную процентную ставку по еврооблигациям в размере 5%.





Поступили заявки на общую сумму 1,9 млрд долларов США (без заявок банков-организаторов — 1,7 млрд долларов), и по результатам качества и количество анализа участников итоговая процентная ставка была снижена до 4,75%.

Покупателями еврооблигаций стали более 120 инвесторов из Великобритании, США, Германии и стран Европы и Азии.

В рамках подготовки к выпуску евробондов «Узбекнефтегаз» прошёл аудит консолидированной финансовой отчетности по МСФО международной аудиторской компании Ernst&Young (Великобритания), получил корпоративный рейтинг и рейтинг эмиссии на уровне «BB-» с прогнозом «стабильный» международных рейтинговых агентств Fitch Ratings и S&P Global Ratings, а также прошёл все виды юридических экспертиз (аудиторская, финансовая и управленческая).