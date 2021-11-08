Президент Шавкат Мирзиёев в своём выступлении на церемонии инаугурации в субботу высказался о развитии экономики Узбекистана и планах по использованию опыта Германии во всех сферах, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Глава государства заявил, что развитие национальной экономики на современном этапе — это одна из приоритетных задач. К 2030 году Узбекистан войдёт в список стран с доходом выше среднего за счёт увеличения ВВП на душу населения, сказал он, подчеркнув, что не будет называть цифру, поскольку «мы уже видели много высокопарных» цифр". Ранее президент озвучивал планируемый показатель ВВП на душу населения в 4000 долларов. «Наши действия создадут прочный фундамент к 2030 году», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев отметил, что достичь намеченного показателя планируется за счёт поощрения частного сектора, увеличения его доли в экономике, привлечения прямых иностранных инвестиций.

«Создание среды для предпринимателей из других стран, которые привлекают сюда инвестиции. Проанализируйте последние 5 лет: в районах и областях, где была создана среда, был результат. В районах и областях, где нет коррупции и представители президента работают добросовестно и честно, был результат», — заявил он.

Все статистические данные в Узбекистане изучает Всемирный банк, подчеркнул президент. «Мы не можем, как раньше, сами просчитать и действовать, не показав их Всемирному банку. У нас всё открыто и прозрачно, мы показываем всему миру».

Он отметил важность развития кластерной системы в «отраслях-драйверах». «Хорошо это или плохо, но за последние пять лет кластерная система даёт результаты, в том числе в сфере промышленности. Почему в сфере хлопководства кластер? Это тоже промышленность. Необходимо не только производить хлопок в промышленных масштабах, но и перерабатывать его, создать цепочку добавленной стоимости, рабочие места, найти рынки и производить конкурентоспособную продукцию», — сказал глава государства.

Шавкат Мирзиёев отметил, что добиться этой задачи не так просто за пять лет.

«Кто-то может критиковать: почему кластер такой. Только-только [начали разрабатывать] законодательство о кластерах», — сказал он, призвав депутатов тщательно изучить вопрос.

«Почему я много изучаю Карла Маркса? — продолжил президент. — Вот, великая Германия. Несмотря на многие кризисы, есть образование, есть знания, есть наука. Благодаря науке экономика Германии держится [на плаву] в условиях кризиса. Мы тоже должны научиться у них», — отметил глава государства.

Он сообщил, что в скором времени планирует направить в Германию премьер-министра с комиссией, чтобы досконально изучить и внедрить опыт этой страны во все сферы.

«Во многих отраслях мы выделяем деньги. С точки зрения эффективности есть рост, но нет качества. Это должно нас беспокоить… Поэтому, если мы говорим о качественной системе, то [важно] образование, образование, образование», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.