В Нуратинском районе Навоийской области 6 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей Nexia, сообщает Kun.uz.

Авария случилась из-за выезда одной из машин на противоположную полосу. В результате одна машины вылетела за пределы дороги, вторая — загорелась.

В результате ДТП на месте скончались трое сотрудников Нуратинского филиала Народного банка — управляющий Т. П. (29 лет), главный бухгалтер М. С. (40 лет) и глава отдела мониторинга Ю. Р. (32 года). Кроме того, погибли все пять человек, находившихся в салоне сгоревшего автомобиля.





Ранее крупная авария произошла в Фуркатском районе Ферганской области, где 1 ноября столкнулись Nexia и ВАЗ-2105, сообщила программа Zamon телеканала Sevimli.

По словам главы УБДД областного УВД Иброхима Юлдашева, инцидент случился на 10-м километре автодороги А-376 Коканд-Джизак. По предварительным данным, водитель Nexia выехал на встречную полосу.

Два человека скончались на месте происшествия, двое — в больнице. Ещё три человека были доставлены в реанимацию.