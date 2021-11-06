В субботу на совместном заседании палат Олий Мажлиса проходит церемония инаугурации президента. Шавкат Мирзиёев, победивший на выборах в конце октября, принёс присягу и вновь вступил в должность главы государства.

Перед началом церемонии в большой зал заседаний Сената были впервые внесены штандарт (флаг) и знак президента, утвержденные в октябре текущего года.

Председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев вручил Шавкату Мирзиёеву новое удостоверение президента.

Вновь избранный президент, положив руку одновременно на Конституцию и Коран, произнёс текст присяги: «Торжественно клянусь верно служить народу Узбекистана, строго следовать Конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на Президента Республики Узбекистан обязанности».

«Высоко чту символы нашей дорогой Родины и независимости — государственный флаг, гимн и герб, а также врученные мне высший знак и штандарт Президента», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Смотрите фоторепортаж с церемонии, опубликованный пресс-службой главы государства.

Фото



