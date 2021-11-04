Необычная пыльно-песчаная мгла наблюдается в четверг в Ташкенте и других регионах Узбекистана. Улицы и находящиеся на них объекты и автомобили покрылись слоем пыли. Она оседает на одежде и ощущается даже в помещениях, проникая через закрытые окна. Узгидромет сообщил, что количество пыли в воздухе в столице превышает норму в 5 раз. Смотрите фоторепортаж «Газеты.uz». Наши корреспонденты продолжают наблюдать за ситуацией.
Салиев Баходир
Дальше будет хуже. Это причина Вашей жадности господа чиновники. Весь лес вырубили, инфраструктура нарушена, теперь 70 процентов населения будут страдать астмой и д.р. болезнями. Спасибо Вам за прекрасное и здоровое население Узбекистана. Вы убиваете Нас медленно.
bakhodir gaibnazarov
Ответ природы на бездумное обрашение с ней!!((
Надеюсь, теперь то, руководсво страны сделает правильные выводы.
Александр Гончаров
сайлент хилл как в Москве туман только плюс пыль с песком.