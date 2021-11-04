Необычная пыльно-песчаная мгла наблюдается в четверг в Ташкенте и других регионах Узбекистана. Улицы и находящиеся на них объекты и автомобили покрылись слоем пыли. Она оседает на одежде и ощущается даже в помещениях, проникая через закрытые окна. Узгидромет сообщил, что количество пыли в воздухе в столице превышает норму в 5 раз. Смотрите фоторепортаж «Газеты.uz». Наши корреспонденты продолжают наблюдать за ситуацией.

Фото







