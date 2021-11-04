Необычный пыльно-песчаной туман, который наблюдается в Ташкенте и других регионах вечером 4 ноября, был спровоцирован ветром и сильно иссушенным верхним слоем почвы, сообщили в Центре гидрометеорологической службы Узбекистана.

4 ноября на территорию страны вторгся холодный воздух с районов Урала (Россия). В зоне холодного фронта наблюдалось усиление ветра до 12−15 м/с, местами в Бухарской, Навоийской, Джизакской областях — до 20−25 м/с.

«Под влиянием порывов ветра сильно иссушенный верхний слой почвы поднимался вверх, создавая эффект пыльно-песчаной мглы с ухудшением видимости до 500−1000 метров в ряде районов республики», — отмечается в сообщении.

Количество пыли в атмосферном воздухе превышает норму в 5 раз, заявили в Узгидромете.

В настоящее время скорость ветра составляет 5−10 м/с, ветер прогнозируется до 24:00.

В Ташкенте поверхности на улицах, автомобили, одежда находящихся на улице покрылись слоем пыли. Пыль ощущается даже в помещениях, проникая в них через закрытые окна.