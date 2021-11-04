Министерство юстиции предлагает упразднить столы находок, относящиеся к Министерству внутренних дел, и передать функции по приёму утерянных вещей Агентству государственных услуг, следует из соответствующего проекта постановления правительства.

Согласно документу, с 1 марта 2022 года районные (городские) Центры государственных услуг начнут оказывать услуги по приёму, хранению и возвращению владельцам или передаче в ведомства государственного архива утерянных или найденных вещей. Обращения по их поиску будут направляться через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ).

Для агентства к марту следующего года планируется создать автоматизированную систему поиска «Топилмалар» («Находки»). До 1 января 2023 года она должна быть интегрирована в информационную систему МВД «Буюм» («Вещь»).

До запуска системы «Топилмалар» в центрах государственных услуг должны быть организованы специальные охраняемые комнаты (уголки), оборудованные железными сейфами и необходимыми материально-техническими средствами и техникой для хранения найденных вещей.

Обсуждение документа продлится до 18 ноября.