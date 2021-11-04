В Яккасарайском районном суде по уголовным делам 2 ноября состоялось рассмотрение уголовного дела, возбуждённого по факту избиения врача Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, сообщили в Министерстве здравоохранения.

В конце марта «Газета.uz» писала, что 37-летний житель Алмазарского района столицы, поступивший в отдел токсикологии РНЦЭМП в нетрезвом состоянии, жестоко избил женщину-врача. У пострадавшей были зафиксированы отёк мозга, закрытая черепно-мозговая травма тяжёлой степени, тяжелый ушиб мозга, субарахноидальное кровоизлияние, перелом и смещение костей и перегородки носа и другие повреждения.

По данным Минздрава, при вынесении приговора смягчающими обстоятельствами названы отсутствие у мужчины судимости, факты признания вины и раскаяния в содеянном, его семейное положение и болезнь, а также прошение, выданное махаллинским сходом граждан. При этом отягчающими обстоятельствами указаны умышленное нападение на врача в состоянии алкогольного опьянения.

На основании части 1 статьи 104 Уголовного кодекса подсудимый приговорён к четырём годам лишения свободы.