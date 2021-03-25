В Ташкенте 37-летний житель Алмазарского района в нетрезвом состоянии нанёс тяжкие телесные повреждения врачу-токсикологу, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Инцидент произошёл 24 марта в 23:15, когда мужчина У. Н. в сопровождении матери был доставлен в отдел токсикологии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

Мать пациента заявила дежурившей в тот день Н. Тошпулатовой, что её сын на протяжении последних нескольких дней употреблял спиртное. Врач, осматривавшая другого пациента, сообщила, что примет мужчину и окажет ему необходимую помощь, когда завершит осмотр. Тогда женщина начала выражать недовольство, высказывая оскорбления. Внезапно её сын набросился на врача и нанёс ей тяжкие телесные повреждения.

«У Н. Тошпулатовой зафиксирован отёк мозга, и она помещена в отдел нейрореанимации с диагнозом „Сочетанная краниофациальная травма. Закрытая черепно-мозговая травма тяжёлой степени. Тяжелый ушиб мозга. Субарахноидальное кровоизлияние. Перелом и смещение костей и перегородки носа. Ушиб мягких тканей ротовой и носовой частей. Назогеморрея“», — сообщил директор РНЦЭМП Дониёр Алимов.

Он добавил, что состояние пострадавшей крайне тяжелое, она находится в сильном шоковом состоянии. Она медленно реагирует на окружающих и общается с трудом.

Н. Тошпулатова работала на должности врача-токсиколога с 2017 года. В Минздраве подчеркнули, что она выполняла свои должностные обязанности в соответствии с клиническими протоколами.

По имеющейся у «Газеты.uz» информации, напавший на врача был задержан, возбуждено уголовное дело.

В заявлении Минздрава говорится: «Министерство здравоохранения требует от органов внутренних дел внедрить действенные и эффективные методы борьбы с подобными действиями, вызывающими беспокойство у большей части населения, и решительно защитить права медицинских работников».