Узбекистан закупил 2 миллиона доз российской вакцины «Гриппол плюс» для вакцинации дошкольников и учащихся первых классов школ от гриппа, сообщила пресс-служба Министерства дошкольного образования.

Препарат предназначен для бесплатной централизованной вакцинации всех детей дошкольного возраста и учащихся первых классов. Для этого по всей республике создано 2753 прививочных пункта.

У вакцины практически нет побочных эффектов и противопоказаний, она имеет в своем составе штаммы вируса, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения для текущего сезона, добавили в министерстве.