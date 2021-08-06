Агентство США по международному развитию (USAID) 6 августа объявило о приобретении лицензий на две серии учебников, разработанных международными издательствами, для Министерства народного образования Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе американского посольства в стране.

Комплекты стоимостью 10 млн долларов состоят из учебников и руководства для учителей по предмету «Информатика и информационные технологии» для 5−11 классов, а также учебников, рабочих тетрадей и руководства для учителей по предмету «Английский как иностранный язык» для 1−11 классов.

Адаптированные к контексту Узбекистана учебники будут опробованы в 200 школах страны в 2021—2022 учебном году. Распространение этих учебников по всей стране среди более чем 6,5 миллиона учащихся начнется с 2022—2023 учебного года.





В дополнение к учебникам USAID передало образовательные стандарты по «Родному языку» и «Математике» (1−4 классы), а также по «Информатике и информационным технологиям» (5−11 классы), которые были разработаны в рамках финансируемой USAID Программы совершенствования образования в Узбекистане в сотрудничестве с Министерством народного образования.

«Эти основополагающие документы высокого качества, которые максимально приближены к международным стандартам, помогут Министерству народного образования в модернизации системы образования страны», — говорится в сообщении.

«Качественное образование — мощный драйвер развития и один из самых действенных инструментов сокращения бедности и улучшения здоровья, гендерного равенства, мира и стабильности. Когда дети учатся и преуспевают, они вырастают во взрослых, которые меняют свою жизнь и свою страну», — сказал посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм.

«Мы благодарны народу и правительству Соединенных Штатов, а также USAID за постоянную поддержку и помощь во многих аспектах наших усилий по преобразованию сферы образования, — сказал министр народного образования Шерзод Шерматов. — Поскольку мы живем в стремительно развивающемся мире с быстро меняющимися технологиями, мы сосредоточили наше внимание на массовом обучении наших детей английскому языку и IT-навыкам. Я уверен, что с помощью наших партнеров мы дадим нашим детям возможности для развития в современном мире и полного раскрытия их потенциала».

В сентябре 2019 года USAID подписало пятилетнее грантовое соглашение о содействии в развитии системы образования (DOAG). Это первое всеобъемлющее двустороннее грантовое соглашение в сфере развития между правительствами США и Узбекистана.





До сегодняшнего дня в рамках DOAG было выделено 19,5 млн долларов. Директор миссии USAID в Узбекистане Микаэла Мередит и министр народного образования Шерзод Шерматов 6 августа подписали дополнение к DOAG о выделении дополнительных 5,5 млн долларов. Эти средства будут использованы для развития у молодежи навыков предпринимательства и готовности к работе до того, как они начнут работать.