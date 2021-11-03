Издание Effect.uz опубликовало видеозапись, где говорится о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела народного образования города Маргилан Ферганской области Неъматжона Азизова и заключения его под стражу.

В материале отмечается, что экс-глава отдела «регулярно критиковал систему народного образования, в частности, министра Шерзода Шерматова», за что прокуратура города «задержала его без каких-либо предупреждений».

Информацию прокомментировал пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов, по словам которого, прокуратура Маргилана действительно возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц горОНО.

«В ходе следствия установлено, что бывший начальник отдела народного образования города Маргилан во время строительно-ремонтных работ расхитил средства в размере 1,7 млрд сумов и нанёс ущерб интересам государства в особо крупном размере», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По этой причине 1 ноября 2021 года Неъматжон Азизов был задержан в процессуальном порядке, следствие продолжается, следует из заявления. Решением Маргиланского городского суда по уголовным делам в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.