Начальник управления благоустройства Каршинского района Кашкадарьинской области подозревается в присвоении 149 млн сумов при заказе саженцев цветов у фермерского хозяйства, открытого на имя младшей сестры. Об этом со ссылкой на представителя Агентства по противодействию коррупции сообщило Daryo.

При изучении деятельности фермерского хозяйства было установлено, что оно не специализируется на выращивании саженцев цветов, кроме того, в штате имеет только одного сотрудника.

«Ответственные перевели средства фермерскому хозяйству по поддельным документам. Самое печальное, представители уполномоченных ведомств — финансовые и казначейские органы — даже не обратили внимание на подписание договора между родственниками. По этой причине мы обратили внимание прокуратуры на этот случай. В настоящее время прокуратура Каршинского района возбудила уголовное дело», — заявил изданию сотрудник Антикоррупционного агентства Шодиёр Ахмедов.

Он добавил, что по восьми случаям в управлении благоустройства города Карши выявлена недостача на почти 3,6 млрд сумов, в системе дошкольного образования — на 537 млн сумов, в управлении автомобильных дорог — на 561 млн сумов, в управлении благоустройства Нишанского района — на 975 млн сумов.

«Этот список можно долго продолжать. К примеру, в хокимияте Шахрисабзского района, управлении благоустройства и хокимияте Камашинского района, отделе по поддержке махалли и семьи Миришкорского района, областных управлении народного образования и телевидении выявлены грубые нарушения законодательства о государственных закупках», — добавил представитель агентства.

По его словам, в Шахрисабзском районе был объявлен тендер на строительство библиотеки стоимостью 553 млн сумов, но работы были начаты до окончания торгов и завершены на 45%.

В конце прошлого года «Газета.uz» писала о похожем случае в Джизаке, где компания My Flower, одним из учредителей которой была указана дочь хокима области Эргаша Салиева, в течение года победила в нескольких конкурсах по украшению декоративными деревьями и цветами центральной улицы почти на 4 млрд сумов.