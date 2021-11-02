Совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель и АКБ «Агробанк» организовали учебные курсы Bilimlar zamini.

Как отметили организаторы, принятие комплексных мер в аграрной сфере Узбекистана направлено в первую очередь на повышение плодородности почвы, увеличение прибыли с каждого гектара земли. Президент Узбекистана в своих выступлениях неоднократно отмечал значение для сельского хозяйства развития науки и постоянного повышения знаний и навыков специалистов сферы. С этой целью создан учебный курс для аграриев.

Занятия в рамках Bilimlar zamini будут проводиться для представителей около 80 тысяч фермерских хозяйств. Они смогут узнать о современных инновационных решениях в агросфере, научатся устранять встречающиеся на практике проблемы, получат базовые знания и навыки на основе отечественных и зарубежных методик.





Партнерами проекта выступают Министерство водного хозяйства, высшие учебные заведения и научно-исследовательские институты, Национальный проект по управлению водными ресурсами в Узбекистане Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, международные организации в сфере сельского хозяйства.

Эти учебные курсы — крупный по масштабу проект в Узбекистане, в котором задействовано более 100 высококвалифицированных тренеров. Курсы пройдут во всех регионах Узбекистана с ноября 2021 года до конца 2022 года. В результате до 650 слушателей повысят свою квалификацию.

Слушатели примут участие в лекциях по таким темам, как «Стратегия развития сельского хозяйства», «Инновационные технологии в аграрной сфере», «Современные методы повышения урожайности почвы», «Сбор, хранение, обработка и реализация сельскохозяйственных культур».

А также у них будет возможность участвовать в мастер-классах специалистов с зарубежным опытом. По итогу обучения слушателям вручат сертификаты и памятные подарки.

Начало курсов — 25 ноября.

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