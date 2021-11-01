В октябре товары и услуги на потребительском рынке в среднем стали дороже на 1,3%. С начала года повышение цен в потребительском секторе составило 7,3%, в годовом выражении оно достигло 10,6%, сообщил Государственный комитет Узбекистана по статистике.

Лидерами по росту цен в октябре стали продовольственные товары, которые за месяц в среднем подорожали на 1,9%. Непродовольственные товары за этот же период прибавили в цене на 1,1%, платные услуги населению — на 0,5%.

В годовом выражении продовольственные товары в октябре подорожали на 14%, удерживая лидерство по росту цен среди трех основных групп. Непродовольственные товары с октября 2020 года прибавили в цене на 8%, услуги — на 8,4%.

В целом за десять месяцев 2021 года лидерство по росту цен удерживают продовольственные товары (8,7%). Непродовольственные товары за указанный период стали дороже на 6,1%, услуги — на 6,6%.

В октябре из основных продуктов питания (исключая плодоовощную продукцию) за месяц наиболее ощутимо цены повысились на яйца (11,2%) и мясо птицы (3,6−4,1%). Снижение цен отмечено на рис всех сортов и рисовую сечку, которые в среднем за месяц стали дешевле на 0,2%.

По отношению к декабрю 2020 года лидирующие позиции по росту цен продолжает удерживать растительное масло (в 1,3 раза). Снижение цен зафиксировано на яйца (-3,5%), а также на рис и рисовую сечку (-1,5%). В годовом выражении наиболее ярко инфляционные процессы также проявились в росте цен на растительное масло (в 1,4 раза), а снижение цен зарегистрировано на яйца (-1,2%) и рис (-1%).

Из плодоовощной продукции значительнее всего за месяц цены повысились на помидоры (в 1,5 раз), капусту (в 1,4 раза), огурцы и болгарский перец (в 1,3 раза). Самое ощутимое снижение цен зафиксировано на морковь (-10,5%).

Морковь является бесспорным лидером по росту цен как с начала года, так и в годовом выражении. Относительно конца прошлого года она стала дороже в 2,2 раза, по сравнению с октябрем 2020 года — в 2,1 раз.

Самое значительное снижение цен к уровню декабря 2020 года отмечено на болгарский перец (в 3,2 раза) и огурцы (в 3,1 раз), к уровню октября 2020 года — на болгарский перец (-13,5%) и бананы (-5,9%).

В октябре алкогольные напитки за месяц стали дороже на 1%, в том числе спиртные напитки и ликеры — на 1,3%, вино — на 0,3%, пиво — на 0,1%. Табачные изделия также за этот период подорожали на 0,7%.

К уровню декабря 2020 года алкогольные напитки прибавили в цене на 8%, в том числе спиртные напитки и ликеры — на 9,2%, вино — на 5,9%, пиво — на 4,9%. Табачные изделия за этот же период стали дороже на 11,3%.

В годовом выражении алкогольные напитки в среднем подорожали на 10,4%, табачные изделия — на 13,1%. Спиртные напитки и ликеры, по сравнению с октябрем 2020 года, стали дороже на 12,5%, вино — на 7,1%, пиво — на 5,5%.

В октябре плата за аренду жилых помещений за месяц повысилась на 1,5%. В то же время цены и тарифы на основные виды коммунальных услуг сохранились на уровне

предыдущего месяца.

Материалы для обслуживания и ремонта жилья за месяц стали дороже на 0,4%, услуги слесарей, сантехников, электриков и маляров — на 1,1%. С начала года услуги по

обслуживанию и ремонту жилья, а также используемые при этом материалы стали соответственно дороже на 7,5% и 5% (12,6% и 5,2% к октябрю 2020 года), плата за аренду жилья увеличилась на 5,9%, за холодное водоснабжение и канализацию — в 1,6 раз (в 1,9 раз), за сбор и вывоз мусора — на 3,7% (3,7%), обслуживание в многоквартирных домах — на 1,8% (1,9%).

Из основных наблюдаемых групп товаров и услуг в сфере здравоохранения в октябре лидерами по росту цен за месяц стали стоматологические услуги (1,8%). Первенство по росту цен как за январь-октябрь, так и к уровню октября 2020 года принадлежит услугам по диагностической визуализации и медицинских лабораторий (прирост соответственно на 10,8% и 14,1%).

Бензин вновь стал лидером по росту цен за месяц в категории транспорта (в среднем на 13,5%). Это самый ощутимый прирост цен за один месяц в течение двух последних лет, отметили в Госкомстате. Пропан за месяц стал дороже в среднем по республике на 0,2%.

Бензин также занимает ведущую позицию по росту цен как за январь-октябрь 2021 года (в 1,5 раз), так и в годовом выражении (в 1,6 раз). Пропан за эти же периоды подорожал чуть менее значительно (с начала года на 27,5%, к октябрю 2020 года — на 29%).

Готовая пища в кафе, столовых и заведениях быстрого питания за месяц стала дороже в пределах 0,4−1,6%. Плата за услуги отелей, гостиниц и аналогичное гостиничное

обслуживание, а также стоимость услуг центров отдыха сохранились на уровне предыдущего месяца. Лидерство по росту цен как за январь-октябрь этого года, так

и по отношению к октябрю 2020 года удерживают услуги центров отдыха (18,2%).

Отметим, Центральный банк в октябре принял решение сохранить основную ставку на уровне 14%, чтобы снизить уровень инфляции до 10% к концу года. Однако, как видно из отчета Госкомстата за октябрь, этот таргет может быть не достигнут. Сам Центробанк в своих материалах отмечает, что значительный рост цен на продовольствие — общемировой тренд, связанный с продолжением пандемии, неблагоприятными глобальными климатическими условиями и сбоями в производстве и поставках. Эти факторы также оказывает влияние на внутренние цены Узбекистана.