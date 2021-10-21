Правление Центрального банка Узбекистана на заседании 21 октября оставило основную ставку без изменений на уровне 14% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

Решение принято «в целях снижения уровня инфляции до 10% к концу года в условиях ускорения темпов экономического роста, сохранения факторов повышающих цены в экономике и неопределённости, связанной со степенью их влияния, а также достижения 5% таргета инфляции в будущем», говорится в сообщении.

Экономическая активность и совокупный спрос

С начала года наблюдаются положительные тенденции в динамике внутреннего и внешнего спроса за счёт повышения экономической активности и улучшения ситуации с пандемией, отмечают в ЦБ.

За январь-сентябрь рост реального ВВП составил 6,9%. По сравнению с тем же периодом прошлого года объём промышленного производства увеличился на 9%, сельского хозяйства — на 4,2%, строительства — на 4,5% и инвестиций в основной капитал — на 5%. Доходы населения в реальном выражении увеличились на 10,4%.

В то же время восстановление экономической активности в некоторых секторах экономики до уровня, предшествующего пандемии, займёт более продолжительное время. Внутренний и зарубежный туризм, транспорт, производство автомобилей (снизилось на 32,4% по сравнению с девятью месяцами прошлого года) и сфера общественного питания пока не достигли уровня 2019 года.

Полное восстановление экономических процессов в этих секторах в будущем будет поддерживающим фактором высоких темпов экономического роста, подчеркнули в ЦБ.

Основными факторами восстановления потребительского спроса в экономике в течение года стали финансовые стимулы, возобновление экономических процессов в частном секторе и рост внешних экономических связей на фоне стабилизации макроэкономической ситуации у основных торговых партнёров. Розничный товарооборот, отражающий состояние потребительского спроса, в реальном выражении вырос на 9,8%.

Объём производства потребительских товаров в январе-сентябре увеличился на 10,9%, продуктов питания — на 18,3% и непродовольственных товаров — на 6,9%.

Объём кредитов, выделенных банками за это время, вырос на 33% к тому же периоду прошлого года и достиг 119,5 трлн сумов. Количество выданных населению автокредитов увеличилось в 1,6 раза, микрозаймов — в 1,7 раза и микрокредитов — в 2,3 раза.

Это послужило важным каналом поддержания потребительского и инвестиционного спроса, отмечает ЦБ. По итогам этого года ожидается рост кредитных вложений, пропорциональный росту объёмов номинального ВВП в пределах 16−18%.

Внешние экономические условия

За прошедший период этого года в глобальной экономической среде наблюдалось ускорение инфляционных процессов на фоне значительного роста цен на основные продукты питания и энергоресурсы, а также ужесточение денежно-кредитных условий в качестве ответных мер в большинстве развивающихся стран.

За январь-сентябрь объём экспорта (без учёта экспорта золота) вырос на 34% к аналогичному периоду прошлого года. В условиях ускорения экономической активности и полного возобновления производственных процессов в ключевых отраслях экономики объём импорта увеличился на 18,7% к тому же периоду прошлого года и достиг уровня, предшествующего пандемии.

Кроме того, объём денежных переводов в страну за девять месяцев составил 5,7 млрд долларов, увеличившись на 34,2% по сравнению с тем же периодом 2020 года (4,3 млрд долларов) и на 29% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года (4,5 млрд долларов).

Обменные курсы национальных валют основных торговых партнёров (за исключением Турции) существенно не изменялись с начала года и не вызывали разрыв реального эффективного обменного курса.

Инфляция и инфляционные ожидания

По итогам сентября годовая инфляция составила 10,8%, что незначительно выше прогноза в базовом сценарии, отмечает ЦБ. Основным драйвером, определяющим динамику общей инфляции в этом году, стало изменение цен на продовольственные товары — оно внесло повышающий вклад в годовую инфляцию в размере 6,1%.

Годовые темпы роста цен в группах непродовольственных товаров и услуг, состоящих из компонентов со стабильной динамикой, в сентябре составили 7,7% и 8,8% соответственно, что способствовало замедлению общей инфляции.

Уровень базовой инфляции, чувствительной к монетарным факторам, с июня формировался ниже общего уровня инфляции, и составил 9,2%, снизившись на 3% с начала года.

Инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев в сентябре снизились до 15,8%, а субъектов предпринимательства — до 14,7%. Они всё ещё сохраняется выше общего уровня инфляции, как и во многих других странах, подчёркивает ЦБ. В первую очередь это объясняется высокими темпами роста цен на продовольственные товары и энергоресурсы.

По итогам сентября цены продовольственных товаров выросли на 14,4% в годовом выражении, энергетических товаров — на 23,2%. Рост цен в этих группах товаров является основным фактором, оказывающим негативное влияние на тенденцию снижения общей инфляции.

Денежно-кредитные условия

В результате ряда изменений, внесённых Центральным банком в операции денежно-кредитной политики и соответствующих операционных мер, средневзвешенные процентные ставки на денежном рынке, после значительного снижения в мае-июле, в августе составили 13%, а в сентябре — 13,3%, формировались в границах процентного коридора и приблизились к основной ставке ЦБ.

За счёт расширения процентного коридора наблюдалось увеличение активности банков на денежном рынке. В частности, были проведены операции на сумму 8,4 трлн сумов в августе и 7,6 трлн сумов в сентябре (рост по сравнению с июлем на 46,6% и 31,3% соответственно).

По итогам сентября доходность депозитов в среднем по вкладам населения составила 20,3%, по средствам юридических лиц — 15,3%. Рассчитанные на основе инфляционных ожиданий населения реальные процентные ставки также остаются положительными — на уровне 3−4%.

Это способствовало росту совокупных срочных депозитов в национальной валюте на 29,5%, в том числе срочных депозитов физических лиц в нацвалюте на 51%.

В связи с высокой экономической активностью и спросом процентные ставки по кредитам незначительно выросли по сравнению с началом года. Средневзвешенная процентная ставка по кредитам населения в сентябре составила 21,4%, а по кредитам юридических лиц — 21,1%.

Прогноз и риски

Переход общей инфляции к снижающейся динамике, формирование базовой инфляции в пределах прогнозов и сохранение текущих умеренно жёстких денежно-кредитных условий будут факторами, способствующими достижению прогнозного уровня инфляции в 10% к концу года.

Сохранение роста выделенных в экономику кредитов в пределах темпов роста объёмов номинального валового внутреннего продукта в последующие месяцы не будет оказывать дополнительное давление на цены внутреннего рынка и обменный курс национальной валюты.

Принимаемые со стороны правительства меры по стабилизации цен основных продовольственных товаров позволят минимизировать влияние переноса повышения цен на внешних рынках на уровень цен внутреннего рынка.