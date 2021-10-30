Четвертьфинальный матч Кубка Узбекистана по футболу между «Согдианой» (Джизак) и «Насафом» (Карши) закончился массовой дракой и беспорядками, сообщает Tribuna.uz. Игра завершилась минимальной победой гостей — 0:1.

Единственный гол в матче на 54-й минуте с пенальти забил Шохмалик Комилов. На протяжении всех 90 минут игра была напряжённой, в основное время главный арбитр Илгиз Танташев показал футболистам 11 жёлтых карточек.

Во время очередного спорного момента в конце игры капитан «Насафа» Умар Эшмуродов ударил головой нападающего хозяев Баходира Насимова. Судья не заметил этот момент, а в матче не было системы видеопомощи арбитрам (VAR), уточняет портал.

После финального свистка футболисты продолжили спорить между собой, в частности, тот же Умар Эшмуродов вступил в словесную перепалку и с главным тренером "Согдианы" Улугбеком Бакаевым.

Когда гостевые футболисты покидали поле, болельщики забросали их бутылками и другими предметами. После этого между футболистами обеих команд началась драка, в ситуацию вмешались представители правоохранительных органов.