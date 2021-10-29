Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил о смене названия компании на Meta. Объединив под новым брендом все приложения и технологии, компания намерена построить «метавселенную», где люди могут общаться, создавать сообщества и развивать бизнес.

Выступая на презентации Facebook Connect 2021, Марк Цукерберг сказал: «Особенностью метавселенной будет ощущение присутствия — словно вы находитесь рядом с другим человеком или в другом месте. Чувствовать себя рядом с другим человеком — это основная мечта социальных технологий. Вот почему мы решили сосредоточиться на построении этого».

«Метавселенная будет ощущаться как гибрид сегодняшнего социального опыта в интернете, иногда расширяясь до трёх измерений или проецируясь в физический мир. Она позволит вам делиться яркими впечатлениями с другими людьми, даже когда вы не можете быть вместе, и делать вместе то, чего вы не могли бы сделать в физическом мире. Это следующий этап в длинном списке социальных технологий, открывающий новую главу для нашей компании», — говорится в сообщении интернет-гиганта.

Акции Meta на бирже будут торговаться под тикером MVRS. Корпоративная структура компании остаётся без изменений, как и миссия («Объединять людей») и названия приложений (Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus и другие). Однако бренд компании теперь не будет тесно связан с одним лишь Facebook, который «не может отражать всё, что мы делаем сегодня, не говоря уже о будущем», отметил Марк Цукерберг.

Он подчеркнул, что приоритетными для компании будут вопросы безопасности и защиты частной информации, а также открытые стандарты и интероперабильность (совместимость с разными платформами).

Объявление ребрендинга Facebook ожидалось последние несколько месяцев. Оно происходит на фоне скандала, связанного с публикацией внутренних документов компании. Ранее Facebook обвиняли в монополизме и недостаточной борьбе с распространением недостоверной информации.