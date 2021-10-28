Представитель сборной Узбекистана по боксу Шохжахон Абдуллаев потерпел поражение нокаутом в первом бою 27 октября на чемпионате мира 2021 года в Белграде. Его соперником в 1/16 финала в весовой категории до 86 кг стал 25-летний бельгиец Виктор Шелстраете.

В первом раунде 19-летний узбекистанец пропустил удар и оказался в нокдауне, но смог продолжить поединок. Во второй трёхминутке Абдуллаев нарастил преимущество, но перед гонгом, на 2:59 минуте ослабил защиту и пропустил удар справа. Узбекистанец упал на настил ринга и не смог сразу же встать на ноги.

Бельгийский спортсмен в 1/8 финала встретится с Дамиром Плантичем из Хорватии.

Таким образом, Шохжахон Абдуллаев завершил выступление на чемпионате мира уже после первого боя. Он выигрывал чемпионат Азии среди молодежи в 2019 году, а также становился бронзовым призёром на молодёжном чемпионате мира 2021 года.

Расписание

28 октября выступят три представителя сборной Узбекистана:

до 57 кг. Миразизбек Мирзахалилов — Жамал Харвей (США) (после 16:10);

+92 кг. Лазизбек Муллажонов — Пуриа Амири (Иран) (после 19:30);

-67 кг: Асадходжа Муйдинходжаев — Ахмед Харара (Палестина) (после 21:50).

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