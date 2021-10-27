В России как никогда востребованы трудовые мигранты из стран СНГ. Проблема дефицита рабочей силы здесь существует не только в строительстве, но также в сельском хозяйстве и других отраслях. Одним из основных направлений, откуда в страну приезжают новые трудовые ресурсы, становится Узбекистан. Большая часть приезжих из Узбекистана, как правило, трудоустраивается в сферах, связанных с повышенной вероятностью травматизма. Новый финансовый продукт от «Юнистрим» призван оказать поддержку этим людям.

Никто не любит думать о плохом, но при возможной потере трудоспособности эти проблемы придется все равно решать. Например, очень часто мигранты вынуждены отказываться от медицинской помощи, несмотря на гарантированную государством бесплатную медицинскую помощь гражданам других стран, которые официально работают в стране. Причины для отказа одинаковые — нежелание пострадавших терять стабильный доход, поскольку время нахождения в больнице работодатели им не компенсируют. Для многих приезжих это означает, что они не смогут отправить финансовую помощь своим семьям и родственникам домой. Проблема обострилась во время пандемии коронавируса.

Но решение существует. Один из крупнейших игроков на рынке денежных переводов — банк «Юнистрим» разработал удобный финансовый продукт с бесплатным страхованием на случай травмы или болезни. Речь идет о новой дебетовой карте «Юкарта», по которой клиенты могут не только совершать удобные платежи и выгодные денежные переводы, но также получать бесплатную страховку на случай травмы или болезни на сумму всех денежных поступлений по карте за прошлый месяц.

Огромным преимуществом продукта является то, что защита действует круглосуточно семь дней в неделю по всей России. Выплата возмещения осуществляется за несколько дней. При травме или болезни пострадавший получает денежную компенсацию. Страхование распространяется и на случай заболевания COVID-19, что особенно актуально в разгар пандемии.

Для расчета страховой выплаты «Юнистрим» учитывает любые поступления: зарплата, денежные переводы, включая по системе быстрых платежей, либо зачисление наличных. Методика расчетов предельно прозрачная и понятная для клиентов банка. Выплата рассчитывается от размера поступлений на карту в предыдущем месяце, разделенного на количество дней в месяце. Полученный результат следует умножить на количество дней, проведенных в больнице.

Чтобы получить карту, необходимо оставить заявку на сайте банка или получить карту моментально в ближайшем офисе «Юнистрим». У карты есть множество других преимуществ. Например, клиенту не нужно платить за выпуск карты, переводы по системе СБП, пополнение карты безналичным перечислением денежных средств, выдачу наличных в банкоматах банка и прочее. Получить карту могут и те группы лиц, которые не могут подтвердить официальный доход. Процедура оформления карты максимально простая. Узнать о всех преимуществах новой карты и правилах использования можно по ссылке.

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