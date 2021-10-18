Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в течение трех дней — 15−17 октября -доставило в Термез более 100 тонн гуманитарной помощи для Афганистана, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе УВКБ.

В состав груза вошли предметы первой необходимости. До отправки в Афганистан гуманитарная помощь будет храниться в логистическом центре Termez Cargo Centre.

«Мы хотели бы поблагодарить правительство Узбекистана за сотрудничество в оказании гуманитарной помощи Афганистану. Мы считаем, что этот новый маршрут доставки помощи будет способствовать глобальным усилиям по преодолению гуманитарного кризиса в Афганистане и оказанию помощи миллионам пострадавших людей», — сказал в Термезе заместитель представителя УВКБ ООН по Центральной Азии Думитру Липкану.

Терминал Termez Cargo Centre расположен менее чем в 2 км от границы Узбекистана и Афганистана. Благодаря своему расположению, размеру и пропускной способности, а также предоставляемым им услугам, терминал рассматривается в качестве важного центра для оказания помощи афганскому народу.

УВКБ ООН как часть страновой группы ООН в Узбекистане совместно с партнерами продолжает оказывать помощь афганскому народу, говорится в сообщении. В Афганистане, по данным агентства, — более 3,5 миллионов человек в настоящее время являются внутренне перемещенными лицами, причем более полумиллиона из них — с начала этого года.