В ночь на 27 октября примерно в 00:10 рядом с гостиницей «Хосилот» на улице Шота Руставели в Яккасарайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщила пресс-служба ГУВД.

Муроджон М. (1996 г .р.), управляя автомобилем Lacetti, столкнулся с припаркованным на обочине дороги автобусом Mercedes-Benz, которым управлял Шукурулла Х. (1964 г. р.).

В результате происшествия водитель Lacetti от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту сотрудниками ГУВД Ташкента проводится доследственная проверка.