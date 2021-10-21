Сенат Олий Мажлиса на 20-м пленарном заседании в четверг одобрил закон о внесении поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих освобождение ряда продуктов от НДС.

Согласно документу, от уплаты НДС с 10 октября по 31 декабря освобождается импорт и оборот по реализации:

мясной продукции (говядина, баранина, куриное мясо);

живых животных (крупный рогатый скот и птица) продуктов их убоя;

картофеля и замороженной рыбы.

В апреле сенаторы также одобрили обнуление НДС на импорт растительного масла, семян подсолнечника, льна и сои.

Предпосылки для обнуления НДС

Председатель Комитета по вопросам бюджета и экономических реформам, сенатор Эркин Гадоев сообщил, что эта мера направлена на стабилизацию цен на основные виды продовольствия на внутреннем рынке и повышению доходов населения.

По его словам, для удовлетворения потребностей населения в животноводческой продукции, согласно медицинским нормам, требуется 1,5 миллиона тонн мяса, то есть 42,8 кг мяса в год на одного человека. В текущем году запланировано производство 1,4 миллиона тонн мяса, что на 4% больше по сравнению с 2020 годом.

«Этот объём равен 93% потребительскому спросу населения. Значит, остальную часть мы должны покрыть за счёт привозного мяса», — сказал он.

Эркин Гадоев сообщил, что средняя цена импорта мяса составляет 43,2 тысяч сумов, из этой суммы 5700 сумов — НДС. Тогда как на внутреннем рынке по состоянию на 18 сентября мясо в среднем стоит 62 тысяч сумов, что на 13% больше, чем в 2020 году (55 тысяч сумов).

Сенатор отметил, что за счёт обнуления НДС на импорт картошки бюджет потеряет 76,5 млрд сумов, на оборот по реализации — 30 млрд сумов. Если включить налоговые льготы на мясо, то потеря бюджета составят 251,1 млрд сумов.

Согласно данным Госкомстата, в сентябре мясо птицы подорожало на 1,9−2,8%, говядину и баранину — на 1,8%. В целом с начала года цены на мясо и мясную продукцию выросли на 13,3%, в том числе на куриную голень и окорочка (13%), говядину с костями (10,3%), баранину (8,2%). Картофель за сентябрь подорожал на 7,8%.

Не первая попытка

В октябре прошлого года группа депутатов предложила освободить от уплаты НДС импорт и реализацию сахара, картофеля, растительного масла, мяса (говядина, баранина, курятина и другие), скота и птицы в живом виде и продуктов их убоя. Но как уточнил «Газете.uz» Расул Кушербаев, тогда документ отклонил Сенат, отметив, что в законе не учтены интересы местных производителей.

По его словам, в этот раз проект закона в парламент внесло правительство, но вопрос об интересах местных предпринимателей остаётся открытым.

Производитель мясной продукции, фермер Иззат Муталов в октябре прошлого года объяснял, почему «неправильно и безрезультатно» освобождать импортное мясо от НДС, и рассказал, в чем, по его мнению, причина дороговизны мяса.