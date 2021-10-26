Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов в интервью российскому «Комменсанту» объяснил, по какой причине Узбекистан осторожен в плане принятия решения о вступлении в Евразийский экономический союз.

По его словам, страна уже начала участвовать в некоторых встречах ЕАЭС, «причем на достаточно высоком уровне, на самом высоком». Он отметил, что Узбекистан изучает все плюсы и все минусы, «имея твердое желание воспользоваться возможностями, которые открываются для развития нашей экономики, а также нашего регионального и международного сотрудничества».

Глава МИДа подчеркнул, что речь, прежде всего, идёт об «экономическом измерении нашего сотрудничества».

«В то же время хочу сказать откровенно: мы присматриваемся к некоторым критическим замечаниям тех, кто уже непосредственно является членами Евразийского экономического союза в течение нескольких лет. Мы хотим узнать, в чем заключается их недовольство, претензии, с чем связаны критические высказывания. То есть, с одной стороны, мы будем идти к тому, чтобы воспользоваться открывающимися возможностями. Но в то же время мы хотим сделать это с наименьшими издержками и с учетом опыта наших соседей», — сказал Абдулазиз Камилов.

Депутат, лидер УзЛиДеП, председатель Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана Актам Хаитов в своей статье от 19 октября перечислил плюсы сотрудничества с ЕАЭС. В частности, он отметил, что интеграция в союз позволит Узбекистану увеличить объёмы экспорта, облегчить условия для трудовых мигрантов, а также приведёт к поступлению дешёвых товаров, оборудования, продуктов питания, мяса, нефтепродуктов в Узбекистан за счёт реэкспорта из стран ЕАЭС и другое.

В мае 2020 года Актам Хаитов написал три статьи (1, 2, 3) касательно интеграции с ЕАЭС.

Критика ЕАЭС

30 июня эксперты из Казахстана, Кыргызстана, Армении и Узбекистана обсудили вызовы и риски для стран-партнёров по Евразийской интеграции в связи с попытками России использовать ЕАЭС для решения геополитических задач. Дискуссию вызвало заявление замглавы МИД России Александра Панкина на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге о том, что в ЕАЭС прорабатывается консолидированный ответ на санкции Запада, пишет Orda.kz.

МИД Казахстана тогда отметил «неприемлемость наделения органов евразийской интеграции несвойственными функциями» и выступило против политизации объединения.

Фархад Касенов, руководитель аналитического центра A+Analytics (Казахстан), отметил, что в ЕАЭС не в полной мере соблюдаются четыре свободы (передвижение товаров, рабочей силы, услуг, капитала).

«Как показывает практика, казахстанские товары не могут зайти на российский рынок из-за многочисленных искусственных бюрократических преград, созданных российской стороной. Однако российские товары очень активно продвигаются на казахстанском рынке, что демонстрирует „одностороннее движение“ в так называемой интеграции», — цитирует его слова Orda.kz.

Айдар Амребаев, руководитель Центра политических исследований заявил, что РФ, предлагая ряд инициатив, редко согласовывает их со своими партнёрами.

«В 2015 году лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали договор о сопряжения ЕАЭС и инициативы „Один пояс, один путь“. При этом, договор не был согласован со всеми партнерами по ЕАЭС, и был единоличным решением Москвы», — сказал он.

Вице-министр торговли и интеграции Казахстана Жанель Кушукова в мае 2021 года в ответ на критику в соцсетях напомнила, что ЕАЭС создаёт условия, чтобы обеспечить четыре свободы перемещения товаров, граждан и финансов. Каким образом воспользоваться этими условиями, это все зависит уже от бизнеса, сказала она.

«Тезис о том, что Россия от этого союза получает больше, не совсем состоятельный в связи с тем, что Россия в принципе занимает 87 процентов от ВВП всего ЕАЭС. Соответственно, был бы союз или нет, в любом случае наличие российских товаров на наших рынках было бы достаточно большим. Но теперь у нас создаются условия, чтобы при соответствии единым требованиям появилась возможность свободно перемещать наши товары и занимать определенную нишу на рынках той же России», — пояснила Кушукова.

Узбекистан стал наблюдателем в Евразийском экономическом союзе 11 декабря 2020 года.

Ранее юрист Умида Хакназар и экономист Зиёдулло Парпиев для «Газеты.uz» оценили степень готовности Узбекистана участвовать в тех или иных интеграционных процессах, протекающих в ЕАЭС.