Заместитель председателя Народно-демократической партии Узбекистана, кандидат в президенты Максуда Варисова поздравила избранного на второй срок главу государства Шавката Мирзиёева. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.uz».

«Центральная избирательная комиссия сообщила, что по результатам выборов президента кандидат от УзЛиДеП Шавкат Мирзиёев победил с большим перевесом. Кандидат от НДПУ занял второе место с 6,6% голосов. Мы принимаем это как проявление политической воли народа и полностью признаём результаты выборов», — сказала она на брифинге в Ташкенте в понедельник.

Максуда Варисова подчеркнула, что «уважает и ценит этот выбор народа».

«Стратегия Нового Узбекистана, разработанная и обнародованная Шавкатом Мирзиёевым, заняла прочное место в сердце нашего народа. Мы, в свою очередь, также готовы внести свой вклад и неустанно работать для помощи избранному президенту в осуществлении великих целей по обеспечению благосостояния народа и процветанию нашей родины, а также созданию Нового Узбекистана», — сказала она.

Напомним, Шавкат Мирзиёев по итогам выборов набрал 80,1% голосов избирателей. Другие кандидаты завоевали следующее количество голосов: лидер «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров — 5,5%, глава Экологической партии Нарзулла Обломурадов — 4,1% и руководитель Социал-демократической партии «Адолат» («Справедливость») Бахром Абдухалимов — 3,4%.

В сентябре на съезде УзЛиДеП Шавкат Мирзиёев представил книгу «Стратегия Нового Узбекистана». Такое же название получила его предвыборная программа. Книга рассказывает о работе по созданию фундамента Нового Узбекистана и Третьего Ренессанса, а также перспективах национального развития.