В преддверии X съезда Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП), на котором должна быть утверждена кандидатура от партии на октябрьских выборах главы государства, была представлена книга президента Шавката Мирзиёева «Стратегия Нового Узбекистана». Об этом передаёт корреспондент «Газеты.uz». Аналогичное название получила предвыборная программа Шавката Мирзиёева.

Фото: Пресс-служба президента.

Книга из 500 страниц состоит из введения, семи разделов и заключения. Названия разделов:

«Стратегия Нового Узбекистана» («Янги Ўзбекистон стратегияси»);

«Народолюбивое государство» («Халқпарвар давлат»);

«Развитие национальной экономики» («Миллий иқтисодиётни ривожлантириш»);

«Справедливая социальная политика» («Адолатли ижтимоий сиёсат»);

«Духовное развитие» («Маънавий тараққиёт»);

«Безопасность и внешняя политика» («Хавфсизлик ва ташқи сиёсат»);

«Узбекистан и общечеловеческие проблемы» («Ўзбекистон ва умумбашарий муаммолар»).

Во введении отмечается, что книга повествует о целях, сути и приоритетных направлениях коренных преобразований и реформ на пути создания фундамента Нового Узбекистана и Третьего Ренессанса, а также перспективах национального развития.

Книга начинается словами:

«Мечта о новом Узбекистане, если говорить с позиции сегодняшнего дня, — это требование времени, идейно-духовная основа, определяющая его действительный образ, движущие силы и факторы, яркое проявление созидательного духа нашего народа и наших масштабных. реформ».

Фото: Абдулло Ëдгоров / «Газета.uz».