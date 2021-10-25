Кандидат в президенты, лидер Экологической партии Нарзулла Обломуродов прокомментировал итоги воскресных выборов президента Узбекистана, сообщает Kun.uz.

«Сегодня исторический день для всех нас. Экологическая партия Узбекистана впервые в своей истории, впервые в истории независимого Узбекистана приняла участие в важном социально-политическом процессе — выборах президента. Я оцениваю само наше участие как историческое событие, историческую победу. И от чистого сердца, искренне поздравляю вас с этой победой», — заявил он.

Лидер Экопартии сообщил, что выборы были организованы на высоком уровне в соответствии с национальным законодательством и международными демократическими принципами, прозрачно и открыто. По его словам, каждый кандидат получил равные условия.

Нарзулла Обломуродов отметил, что в ходе голосования не наблюдались грубые нарушения.

По его словам, партия «уважает волю и выбор народа Узбекистана и полностью признаёт результаты выборов». Он поздравил Шавката Мирзиёева с победой.

«Я заявляю, что в будущем мы будем поддерживать все идеи и инициативы избранного президента и неустанно работать для развития нашего дорогого Узбекистана и светлого будущего нашего народа», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев по итогам выборов набрал 80,1% голосов избирателей. Другие кандидаты завоевали следующее количество голосов: кандидат от НДПУ Максуда Варисова — 6,6%, лидер «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров — 5,5% и руководитель Социал-демократической партии «Адолат» Бахром Абдухалимов — 3,4%.