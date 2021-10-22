23 октября в Самарканде откроет свои двери новый филиал сети ресторанов KFC. Ресторан располагается на фудкорте в ТРЦ Family Park.

Гостей ожидает яркая шоу-программа в честь открытия ресторана. Уже на входе в ТРЦ их будут встречать музыканты, исполняющие веселые народные мотивы. Посетители также смогут сфотографироваться на память в фотозоне у входа в ресторан.





Задавать атмосферу мероприятию будет ведущий в роли полковника Сандерса, основателя KFC. Поможет ему в этом диджей, который создаст музыкальное сопровождение для торжественного вечера. А коллектив национальных танцев и шоу Mirrormen’ов порадуют всех зрелищным выступлением.

Кроме того, посетители смогут поучаствовать в конкурсах. Будут разыграны баскеты, ланчбоксы и брендированный мерч.

Также в честь открытия филиала 23 октября стартует совместная акция KFC и Coca-Cola. Гости нового ресторана смогут заказать Сандерс баскет и стакан Coca-Cola по выгодной цене 30 тысяч сумов.





KFC — это вкусная курица по фирменному рецепту полковника Сандерса. Сеть ресторанов следит за качеством своих блюд, а продукция имеет сертификацию. Особенность курицы KFC заключается в панировке из 11 трав и специй, которые придают мясу пикантный вкус. Основные позиции в меню KFC — острые крылья, ножки, стрипсы, байтсы, наггетсы и прочее. Меню сети ресторанов быстрого питания регулярно обновляется и дополняется новыми блюдами и десертами.

На данный момент в Ташкенте насчитывается 11 ресторанов сети быстрого питания KFC. Теперь попробовать и оценить курицу по фирменному рецепту могут и жители Самарканда. Кроме того, в ближайшее время планируется открытие ресторана KFC в Андижане.

Сеть ресторанов регулярно проводит акции для своих посетителей.

Открытие ресторана KFC в Самарканде будет проходить 23 октября с 18:00 до 22:00.

Вход свободный.

Адрес ресторана в Самарканде: ул. Нарпай, 76.

Ориентир: бывш. парк «Согдиана».

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