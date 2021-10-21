Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 октября подписал постановление «О мерах по дальнейшему расширению производства конкурентоспособной продукции» (ПП-5262).

Согласно документу, до 1 января 2024 года импортная таможенная пошлина будет применяться по «нулевой» ставке в отношении 82 видов сырья и полуфабрикатов:

  • касторовое масло;
  • асбест;
  • гидроксид натрия (сода каустическая);
  • красящие вещества;
  • искусственный мех;
  • искусственный воск;
  • готовые клеи;
  • фотоэмульсия для текстильной печати;
  • бумага и картон;
  • хлопчатобумажные ткани;
  • ткани из льняного волокна;
  • ткани из искусственных, синтетических волокон;
  • стекловолокно;
  • стекловолоконные ткани;
  • громкоговорители;
  • и другие.

Как отмечается в постановлении, решение принято для «поддержки отечественных предприятий-производителей, увеличения экспорта продукции с добавленной стоимостью, а также обеспечения исполнения задач, определённых в рамках диалога президента с предпринимателями 20 августа».

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7 октября правительство освободило импорт бананов, яблок, ананасов и других фруктов от таможенных пошлин до 1 мая. Кроме того, планируется отменить НДС для импорта и реализации мяса, птицы и других продовольственных товаров.