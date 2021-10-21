Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 октября подписал постановление «О мерах по дальнейшему расширению производства конкурентоспособной продукции» (ПП-5262).

Согласно документу, до 1 января 2024 года импортная таможенная пошлина будет применяться по «нулевой» ставке в отношении 82 видов сырья и полуфабрикатов:

касторовое масло;

асбест;

гидроксид натрия (сода каустическая);

красящие вещества;

искусственный мех;

искусственный воск;

готовые клеи;

фотоэмульсия для текстильной печати;

бумага и картон;

хлопчатобумажные ткани;

ткани из льняного волокна;

ткани из искусственных, синтетических волокон;

стекловолокно;

стекловолоконные ткани;

громкоговорители;

и другие.

Как отмечается в постановлении, решение принято для «поддержки отечественных предприятий-производителей, увеличения экспорта продукции с добавленной стоимостью, а также обеспечения исполнения задач, определённых в рамках диалога президента с предпринимателями 20 августа».

7 октября правительство освободило импорт бананов, яблок, ананасов и других фруктов от таможенных пошлин до 1 мая. Кроме того, планируется отменить НДС для импорта и реализации мяса, птицы и других продовольственных товаров.