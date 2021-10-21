Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 октября подписал постановление «О мерах по дальнейшему расширению производства конкурентоспособной продукции» (ПП-5262).
Согласно документу, до 1 января 2024 года импортная таможенная пошлина будет применяться по «нулевой» ставке в отношении 82 видов сырья и полуфабрикатов:
- касторовое масло;
- асбест;
- гидроксид натрия (сода каустическая);
- красящие вещества;
- искусственный мех;
- искусственный воск;
- готовые клеи;
- фотоэмульсия для текстильной печати;
- бумага и картон;
- хлопчатобумажные ткани;
- ткани из льняного волокна;
- ткани из искусственных, синтетических волокон;
- стекловолокно;
- стекловолоконные ткани;
- громкоговорители;
- и другие.
Как отмечается в постановлении, решение принято для «поддержки отечественных предприятий-производителей, увеличения экспорта продукции с добавленной стоимостью, а также обеспечения исполнения задач, определённых в рамках диалога президента с предпринимателями 20 августа».
7 октября правительство освободило импорт бананов, яблок, ананасов и других фруктов от таможенных пошлин до 1 мая. Кроме того, планируется отменить НДС для импорта и реализации мяса, птицы и других продовольственных товаров.