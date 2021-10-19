Одиннадцатилетняя представительница Узбекистана София Сингх Гилл завоевала первое место на детском международном музыкальном фестивале Sanremo Junior, прошедшем 14−16 октября в итальянском Сан-Ремо, сообщило ИА «Дунё» со ссылкой на посольство страны в Италии.

Узбекистан был впервые представлен на музыкальном состязании, где также выступили участники из Германии, Израиля, Болгарии, Чехии, Италии, Ливана, Украины, Словакии, России, США, Казахстана и других стран. Гран-при фестиваля завоевала 14-летняя Ксения Галецкая из Гомеля (Беларусь)

Конкурсантка из Узбекистана — ученица 6-го класса Ташкентской международной школы — уже участвовала в международных конкурсах. В финале фестиваля София Сингх Гилл под аккомпанемент итальянского симфонического оркестра исполнила на английском языке песню группы Aerosmith к фильму «Армагедон» под названием «I Don’t Want To Miss A Thing».

После выступления с Софией Сингх Гилл, её педагогом — певицей Саидойи и матерью Камилой Абдуллаевой встретился посол Узбекистана в Италии Отабек Акбаров, который поздравил исполнительницу и её наставницу.

Sanremo Junior — вокальный конкурс для детей до 15 лет, который проходит под патронажем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и администрации Сан-Ремо при поддержке Международной ассоциации по продвижению деятелей искусства.