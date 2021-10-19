Марк Риз, автор перевода романа «Минувших дней» Абдуллы Кадыри («Газета.uz» публиковала с ним интервью), сообщил, что обещанный ему гонорар от имени президента Шавката Мирзиёева не выплачен спустя пять месяцев. Об этом он написал в серии постов в Твиттере, обращённых к президенту Узбекистана.

Исследователь отметил, что открыл аккаунт в социальной сети только для продвижения узбекской литературы и культуры (название аккаунта — @uzbekmodernist), и ему неприятно использовать этот канал для привлечения внимания к неправильным действиям отдельных членов правительства.

Бывший глава Центра региональных исследований Академии Военно-морских сил США подчеркнул, что гордится тем, что посвятил себя государственной службе, которая началась именно в Узбекистане в 1994 году, и что он считает неправильное использование народных денег недопустимым.

«Пять месяцев назад вы выделили мне значительный гонорар и дали обещание о приобретении 1000 копий „Уткан кунлар“ для передачи посольствам Узбекистана за рубежом для распространения в качестве подарков», — написал Марк Риз.

«За день до того, как я покинул Ташкент в мае, член вашего правительства связался с Хондамиром Кадыри, внуком Абдуллы Кадыри и другом, не имеющим отношения к моей работе, и сказал: „Я встречаюсь с президентом Мирзиёевым через семь минут, и он хочет знать, сколько мы выплатили Марку во время его визита в качестве гонорара. Мы не дали Марку денег. Он может простить и забыть?“», — приводит переводчик слова представителя Союза писателей Узбекистана.

«Мой ответ вашему сотруднику был таким: „Вы просите меня соврать Президенту Мирзиёеву? Идите, выпейте чаю“. После этого ответа ваш сотрудник угрожал моему другу… Я был удивлён таким разворотом. За день до этого я встречался с г-ном Султановым (Хайриддин Султанов, советник президента — ред.), дал ему своё предложение, и убедился в его высочайшем профессионализме», — отметил исследователь.

Марк Риз делает вывод, что эта ситуация отражает «вечную проблему того, что старания высшего руководства подрываются действиями коррумпированных посредников».

По его возвращении в США его пригласили на звонок по Zoom с представителями Союза писателей и Департамента развития государственного языка при Кабинете министров, где его известили о вручении гонорара и сообщили, что приобретут 1000 книг его перевода. Ему также была предложена работа в Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои с зарплатой 20 тысяч долларов в год.

«Мне пришлось отклонить это предложение, так как я просто бы не смог работать за такую зарплату. Мне пришлось бы самому платить, чтобы преподавать английский», — отметил он.

Марк Риз говорит, что во время этого звонка с узбекской стороны присутствовал также сотрудник, который угрожал его другу и предлагал ему «простить и забыть» о гонораре.

«Мне была неприятна идея переезда с сыном в Ташкент, чтобы доверить свою безопасность тому, кто просит врать вам и потом угрожает моему другу. Этот самый человек ответственен за распределение гонорара и покупку книг», — пишет он, обращаясь к президенту.

«Как вы знаете, за последние три года я дал десятки интервью, бесплатно преподавал онлайн в университете Навои, дал десятки лекций, оплачивая почти все свои поездки за свой счёт. Я был достаточно разочарован. Однако люди в Узбекистане мотивировали меня продолжать. Ваша поддержка мотивировала меня. В Узбекистане честных людей больше, чем нечестных. Но один или два человека могут легко дискредитировать и привести в тупик ваши реформы. Коррупция посредников дискредитирует г-на Султанова — профессионала — и, что ещё более возмутительно, ваши усилия по построению будущего для Узбекистана», — подчеркнул переводчик.

«Эти реформы не должны провалиться. Честным людям в вашей администрации должна быть предоставлена возможность добиться успеха», — написал Марк Риз, добавив, что посчитал себя обязанным сделать это заявление, чтобы остановить коррумпированных лиц.

В беседе с «Газетой.uz» Марк Риз рассказал, что отправлял данные своего банковского счёта, но до сих пор не получил никаких денежных переводов из Узбекистана. Он также отметил, что ему не было выплачено денежное вознаграждение вместе с врученным ему в 2020 году орденом «Дустлик».

«Покупка 1000 книг „Минувших дней“ через Amazon была бы заметным событием. Продажу 1000 книг заметили бы благодаря алготирму этой платформы, и это послужило бы продвижению узбекской литературы», — считает он.

«Газета.uz» связалась с представителями Союза писателей и Департамента по развитию государственного языка при Кабмине, чтобы получить комментарий.

«Этот вопрос сейчас находится на повестке дня и обсуждается с руководством», — ответил представитель департамента.