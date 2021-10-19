Кандидат в президенты от партии УзЛиДеП и действующий глава государства Шавкат Мирзиёев 19 октября на встрече с избирателями Ташкента затронул вопрос качества воздуха в городе.

Допустимая концентрация пыли в воздухе превышена в два раза. На строительных площадках необходимо широко внедрить современные методы и технологии пылеподавления, сказал он.

«Увеличение количества зелёных зон в городе будет одним из наших приоритетов. В следующем году в каждом районе будут созданы бульвары, а в разрезе города появятся 25 зелёных зон и аллей», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев заявил о планах по укреплению 111 км берегов 28 каналов, протекающих через город, и созданию бульваров. Вдоль каналов (60 км) и тротуаров (250 км) планируется высадить декоративные деревья. Вокруг Ташкентской кольцевой автодороги будут также посажены декоративные деревья и создан «зелёный пояс», а также пешеходные и велосипедные дорожки, пообещал он.

За счёт сужения 16-километрового участка реки Чирчик на высвобожденной площади 306 га будет реализован проект Daryo bo’yi Business City, включающий зоны отдыха, тротуары, торгово-сервисные пункты. В результате доля зелёных насаждений в городе увеличится с нынешних 16% до 30%, сообщил кандидат в президенты.

Напомним, в 2016 году на встрече с избирателями в Ташкенте в преддверии президентских выборов Шавкат Мирзёиев заявлял, что за пять лет планируется построить парки и скверы для отдыха населения и провести масштабное озеленение города. «Говоря откровенно, в этом отношении мы в долгу перед населением и гостями столицы, особенно молодежью», — отмечал он.