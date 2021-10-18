Жилой комплекс Boulevard расположен на 110 тысячах кв. м территории Tashkent City. В проекте современного европейского квартала — шесть домов по семь этажей. Каждый дом образует закрытую и охраняемую территорию с внутренним двором, детскими площадками, фонтанами и местами для отдыха.

Под землей расположен паркинг на более 1500 автомобилей общей площадью 9 га. Каждый жилой блок оборудован лифтами швейцарского бренда Schindler.

Квартиры от 46 до 116 кв. м могут предложить широкий выбор дополнительных преимуществ. Можно выбрать то, что вы предпочитаете: вид из окна, высоту потолков, большой или маленький двор, тип планировки и даже внешний вид дома. Ведь оформление фасада у каждого дома индивидуальное.





Апартаменты в ЖК Boulevard реализуются по выгодной цене от 13 млн сумов за квадратный метр. В офисе продаж Dream City можно получить более подробную информацию.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону пр-та им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

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