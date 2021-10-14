В ходе оперативного мероприятия сотрудники таможенного управления Сырдарьинской области и Службы государственной безопасности пресекли продажу краснокнижных соколов, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.

На пограничном пункте «Сырдарья» был остановлен и досмотрен грузовик КамАЗ. При осмотре салона была обнаружена спортивная сумка, в которой были спрятаны восемь соколов.

В тот же день операция была продолжена в Сырдарьинском районе, был задержан покупатель этих птиц.





Соколы внесены в Красную книгу Узбекистана, они редко встречаются в природе, хота на них запрещена. Шесть найденных соколов — балобаны, которые представляют собой исчезающий вид.

В ходе расследования стало известно, что за птиц планировалось выручить 280 млн сумов.

Соколов временно поместили в Ташкентский зоопарк, сейчас они находятся под наблюдением специалистов.

Ведется следствие.