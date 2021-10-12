В мире более 13% подростков в возрасте 10−19 лет живут с диагностированным психическим расстройством, это 89 миллионов мальчиков-подростков и 77 миллионов девочек-подростков от 10 до 19 лет.

Такие данные приводятся в новом докладе ЮНИСЕФ «Положение детей в мире на 2021 год». В нем исследуется психическое здоровье детей и подростков, пути его укрепления и защиты уязвимых детей.

Показатели распространенности диагностированных расстройств наиболее высоки в регионах Ближнего Востока и Северной Африки, Северной Америки и Западной Европы.

Около 40% всех этих диагностированных психических расстройств приходятся на тревожность и депрессию. К числу прочих относятся синдром дефицита внимания / гиперактивности, расстройство поведения, интеллектуальное расстройство, биполярное расстройство, расстройства пищевого поведения, аутизм, шизофрения и группа расстройств личности.

Дети и молодые люди также сообщают о психосоциальном стрессе, который не достигает уровня эпидемиологического расстройства, но подрывает их жизнь, здоровье и перспективы на будущее.

По оценкам, ежегодно 45,8 тысячи подростков, или более одного человека каждые 11 минут, совершают самоубийство. Это пятая по распространенности причина смерти подростков в возрасте от 10 до 19 лет, а для мальчиков и девочек — подростков в возрасте от 15 до 19 лет это четвертая по распространенности причина смерти после травм в результате ДТП, туберкулеза и межличностного насилия.

В докладе также отмечается, что психические расстройства среди молодежи наносят урон вкладу в экономику, объем которого может, по оценкам, составлять почти 390 млрд долларов в год.

Согласно исследованию, проведенному компанией Gallup для готовящегося доклада ЮНИСЕФ «Меняющееся детство» (Changing Childhood), в первой половине 2021 года 19% подростков в возрасте от 15 до 24 лет из 21 страны сообщили, что нередко чувствуют себя подавленными или не хотят ничем заниматься. Большинство респондентов этого опроса — 83% молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет — считают, что проблемы психического здоровья лучше решать, делясь опытом с другими людьми и обращаясь за поддержкой, а не в одиночку.

Несмотря на спрос на поддержку, медианные расходы государств мира на охрану психического здоровья составляют всего 2,1% объема государственных расходов на

здравоохранение в целом. В некоторых беднейших странах мира правительства тратят на лечение психических заболеваний менее 1 доллара на человека.

Число психиатров, специализирующихся на лечении детей и подростков, было менее 0,1 на 100 тысяч человек во всех странах, кроме стран с высоким уровнем дохода, где этот показатель составлял 5,5 на 100 тысяч человек.

Психическое здоровье — это непрерывный процесс, который может включать периоды благополучия и периоды стресса, большинство из которых никогда не перерастет в диагностируемое расстройство. Однако при этом психическое здоровье нередко подвергается стигматизации и неправильно истолковывается, говорится в докладе. Стигма, будь то умышленная или нет, мешает детям и молодым людям обращаться за лечением и ограничивает их возможности расти, учиться и быть успешными, отмечают авторы.

Психическое здоровье, как и физическое, следует рассматривать в качестве положительного фактора: оно лежит в основе способности человека думать, чувствовать, учиться, работать, строить содержательные отношения и вносить свой вклад в жизнь своего сообщества и всего мира. Это неотъемлемая составляющая здоровья каждого отдельного человека и основа здоровых сообществ и наций, подчеркивается в докладе.

Факторы риска и защиты психического здоровья могут быть сгруппированы по трем сферам воздействия. Главное в мире ребенка — дом и условия, в которых он получает уход и заботу; мир вокруг ребенка включает безопасность и защищенность, а также здоровые привязанности в дошкольных учреждениях и школах; внешний мир включает масштабные социальные детерминанты, такие как бедность, бедствия, конфликты и дискриминация.

Психическое здоровье связано с критическими моментами развития мозга, на которые могут воздействовать такие факторы, как токсический стресс, спровоцированный негативным детским опытом, таким как физические и эмоциональные злоупотребления, хроническая безнадзорность и насилие.

Исследования показали, что воздействие по меньшей мере четырех факторов негативного детского опыта тесно связано с рискованным сексуальным поведением, психическими расстройствами и злоупотреблением алкоголем, а в еще большей степени — с проблемным употреблением наркотиков и межличностным и самонаправленным насилием.

Семья

Родительская забота, говорится в докладе, играет основополагающую роль в обеспечении психического здоровья детей. Однако многим требуется помощь в рамках программ подготовки родителей, предусматривающих, в числе прочего, информирование, консультирование, а также финансовую и психосоциальную поддержку.

Многим воспитателям требуется помощь и в том, что касается их собственного психического здоровья, отмечают авторы.

К числу факторов риска для психического здоровья ребенка до его зачатия относятся низкий вес при рождении, недоедание матери, состояние психического здоровья матери и подростковое материнство.

В детском возрасте к факторам риска относятся плохое питание и насильственные дисциплинарные методы. Во всем мире около 29% детей не имеют даже минимального разнообразия в рационе питания. В наименее развитых странах мира 83 процента детей подвергаются жестокому дисциплинарному воздействию со стороны воспитателей, а 22% вовлечены в ту или иную форму детского труда.

В подростковом возрасте заботливое воспитание и родительский уход остаются одними из самых действенных факторов защиты психического здоровья, подчеркивается в докладе.

Школа

Школы могут выступать в качестве здоровой и инклюзивной среды, в которой дети приобретают навыки для жизни, но они могут также быть местом, где дети сталкиваются с травлей, дискриминацией, давлением со стороны сверстников и стрессом по поводу успеваемости.

Несмотря на связь между возможностями в связи с обучением в раннем возрасте и развитием ребенка, около 81% детей в наименее развитых странах не посещают дошкольные образовательные учреждения.

Что касается детей более старшего возраста, то непосещение школы или отчисление до ее окончания чреваты социальной изоляцией, которая, в свою очередь, может привести к психическим расстройствам, включая самоповреждения, суицидальные настроения, депрессию, тревожность и употребление психоактивных веществ.

Внешний мир

Вред психическому здоровью могут нанести как социально-экономические и культурные факторы внешнего мира, так и гуманитарные кризисы и события, подобные пандемии COVID-19.

Взаимосвязь между бедностью и психическим здоровьем — это улица с двусторонним движением, пишут авторы. Бедность может стать причиной психических заболеваний, а психические заболевания привести к бедности. Во всем мире почти 20% детей младше 5 лет живут в условиях крайней нищеты.

На психическое здоровье как девочек, так и мальчиков могут влиять гендерные нормы. Девочки могут сталкиваться с ограничивающими стереотипами в отношении работы, образования и семьи, а также с риском насилия со стороны интимного партнера. Мальчики могут испытывать давление, заставляющее их подавлять эмоции и экспериментировать с употреблением психоактивных веществ.

В случае гуманитарного кризиса дети часто оказываются на передней линии — в 2018 году их было 415 миллионов, и каждый из них был подвержен стрессам и травмам. Разные дети по-разному переносят подобные кризисы: одни проявляют устойчивость, а другие испытывают сильный и продолжительный стресс.

Поступают многочисленные сообщения о жестоком обращении с находящимися в учреждениях интернатного типа детьми, значительная часть которых имеют ограниченные возможности здоровья, включая нарушения развития или психического здоровья, отмечается в докладе.

Имеется также большое количество фактических данных о том, что детей и молодых людей с серьезными психическими заболеваниями по-прежнему приковывают цепями или кандалами, а также об использовании мер принуждения и физического стеснения в психиатрических учреждениях, отмечают авторы доклада.

Серьезную обеспокоенность вызывает возможное воздействие пандемии COVID-19 на психическое здоровье, подчеркивают авторы. Исследования свидетельствуют об определенном повышении уровня стресса и тревожности среди детей и подростков. Психическое здоровье родителей, особенно молодых матерей, также вызывает тревогу.

Что делать?

Меры, принимаемые в семьях, местных сообществах и школах, а также в рамках социальной защиты, могут способствовать укреплению и охране психического здоровья, считают авторы доклада.

Оценки программ для родителей по вопросам воспитания детей показывают, что они помогают усилить привязанность между воспитателем и ребенком, снизить масштабы применения жестких методов воспитания и улучшить когнитивное развитие детей.

В школах свою эффективность доказали подходы к социальному и эмоциональному обучению, которые предусматривают проведение общешкольных мероприятий и специальных мероприятий для детей и молодых людей, относящихся к группам риска.

Программы денежных трансфертов могут косвенно влиять на психическое здоровье детей и подростков, повышая посещаемость школ, укрепляя продовольственную безопасность и улучшая доступ к медицинскому обслуживанию и социальным услугам.

Укрепить психическое здоровье детей и молодых людей в условиях гуманитарного кризиса может тщательное осуществление мер немедленного реагирования на депрессию, тревожность и посттравматическое стрессовое расстройство, заключают авторы доклада.

ЮНИСЕФ призывает преодолеть «заговора молчания» вокруг психического здоровья, бороться со стигмой, повышать уровень грамотности в вопросах психического здоровья и предоставить право голоса детям, молодежи и людям, которые могут поделиться своим жизненным опытом. Кроме того, необходимы инвестиции и подготовка кадров для поддержки семей и родителей и защиты психического здоровья в школах.