С 10 сентября по 1 октября под эгидой Маркетинговой ассоциации Узбекистана (МАУ) жители Узбекистана выбирали лучшие креативные проекты в 10 номинациях в области маркетинга, креатива, брендинга и продвижения. В этом году формат голосования стал несколько необычным. Подано всего 322 заявки на участие, и потребители впервые могли проголосовать за лучших, чьи работы больше всего их удовлетворили.

По итогам конкурса большинство потребителей отдали свои голоса «Узбекинвесту». Компания получила первые места в двух номинациях — за внедрение нового страхового продукта для автовладельцев страны «КАСКО 2.0», а также за проект ребрендинга компании, проделанной командой «Узбекинвеста» совместно с ведущими специалистами в области маркетинга.

Также за значительный вклад в развитие маркетинговой и страховой сферы Узбекистана и долгосрочное партнерство с Маркетинговой ассоциацией Узбекистана компании «Узбекинвест» присвоена награда «Лучшая страховая компания года».

Команда «Узбекинвест» благодарит всех клиентов и партнеров за оказанное доверие и поддержку.

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